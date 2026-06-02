Safe Bulkers: Με τιμή 5,7 ευρώ η έναρξη διαπραγμάτευσης

Δημοσιεύθηκε: 2 Ιουνίου 2026 - 08:12

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:

(i) Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης στη Euronext Athens θα είναι €5,70, η οποία είναι ίση με την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στο NYSE ύψους $6,62 κατά τη 1 Ιουνίου 2026, μετά τη μετατροπή της από Δολάρια ΗΠΑ (USD) σε Ευρώ (EUR) με βάση την ισοτιμία αναφοράς EUR/USD που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 1 Ιουνίου 2026.

(ii) Οι Κοινές Μετοχές διαπραγματεύονται στη Euronext Athens με το σύμβολο «SB», με λατινικούς χαρακτήρες, και με ISIN (International Security Identification Number) MHY7388L1039.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, στο Μονακό, Apt. D11 Les Acanthes 6, Avenue des Citronniers MC 98000 Μονακό, τηλ.: (+30) 211 1888 400 ή (+357) 25 887 200 (πρόσωπο επικοινωνίας: Δρ. Λουκάς Μπαρμπαρής).

 

