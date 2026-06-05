Deutsche Bank: Ανεβάζει τις τιμές-στόχους στις ελληνικές τράπεζες

Νέες υψηλότερες τιμές-στόχους για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες δίνει η Deutsche Bank, διατηρώντας σύσταση Buy για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Κύπρου, σε μια έκθεση που επιβεβαιώνει τη θετική στάση του οίκου για τον κλάδο.

Οι τράπεζες Ελλάδας και Κύπρου, σύμφωνα με τον γερμανικό οίκο, συνεχίζουν να εμφανίζουν ισχυρές επιδόσεις, καθώς επωφελούνται από ένα μακροοικονομικό περιβάλλον πιο ανθεκτικό και πιο αναπτυξιακό από πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες. Η Deutsche Bank τονίζει ότι η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή, κυρίως λόγω της διψήφιας αύξησης στα επιχειρηματικά δάνεια, στοιχείο που δημιουργεί περιθώριο θετικών εκπλήξεων σε σχέση με τους στόχους των διοικήσεων.

Ο οίκος ανεβάζει την τιμή-στόχο για την Alpha Βank στα €4,80 από €4,45, για την Τράπεζα Κύπρου στα €11,25 από €10,40, για την Τράπεζα Πειραιώς στα €10,15 από €8,95, για τη Eurobank στα €5,00 από €4,35 και για την Εθνική Τράπεζα στα €17,10 από €15,95.

Η μεγαλύτερη αύξηση αφορά τη Eurobank, με άνοδο 14,9%, και ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς με αύξηση 13,4%. Για την Τράπεζα Κύπρου η αύξηση είναι 8,2%, για την Alpha Βank 7,9% και για την Εθνική Τράπεζα 7,2%.

Η Eurobank παραμένει η κορυφαία επιλογή της Deutsche Bank, με τιμή-στόχο τα €5,00 ανά μετοχή. Ο οίκος θεωρεί ότι η τράπεζα έχει σημαντικό περιθώριο ανόδου, αξιοποιώντας τη στρατηγική εξαγορών και συγχωνεύσεων, την ισχυρή κερδοφορία και τη διαφοροποιημένη διεθνή παρουσία της.

Με βάση τον πίνακα αποτιμήσεων της έκθεσης, η Eurobank εμφανίζει περιθώριο ανόδου 26% έναντι της τιμής της 4ης Ιουνίου, το υψηλότερο μεταξύ των τραπεζών που καλύπτει η Deutsche Bank. Ακολουθούν η Alpha Bank με περιθώριο 22%, η Τράπεζα Κύπρου με 19%, η Εθνική Τράπεζα με 15% και η Τράπεζα Πειραιώς με 11%.

Η θετική άποψη του οίκου στηρίζεται κυρίως σε τέσσερις παράγοντες:

Πρώτον, στην ισχυρή αύξηση των δανείων, με την Ελλάδα να καταγράφει αύξηση 6% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο του 2026 και τα επιχειρηματικά δάνεια να αυξάνονται κατά 10%.

Δεύτερον, στη σταθεροποίηση των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων, η οποία στηρίζει τις προοπτικές για τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Τρίτον, στην επιτάχυνση των προμηθειών, που ενισχύει τη διαφοροποίηση των εσόδων.

Τέταρτον, στην ελεγχόμενη ποιότητα ενεργητικού, με το κόστος κινδύνου να κινείται σταδιακά προς πιο ομαλοποιημένα επίπεδα.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους μπορούν να αυξάνονται με μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ρυθμό έως το 2028. Η εικόνα αυτή βασίζεται στην ανθεκτική αύξηση των χορηγήσεων, στην περιορισμένη συμπίεση των περιθωρίων και στη δυνατότητα των τραπεζών να επωφεληθούν από καλύτερες αποδόσεις στα στοιχεία ενεργητικού.

Παράλληλα, οι καταθέσεις παραμένουν υποστηρικτικός παράγοντας, καθώς το κόστος χρηματοδότησης παραμένει ελεγχόμενο και η ρευστότητα του κλάδου ισχυρή.

Στο μέτωπο των αποτιμήσεων, ο οίκος τονίζει ότι οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται φθηνότερα από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών, παρά την ισχυρή χρηματιστηριακή τους πορεία. Η Alpha Βank διαπραγματεύεται με 7,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, η Eurobank με 7,7 φορές, η Τράπεζα Πειραιώς με 8,6 φορές, η Τράπεζα Κύπρου με 9,0 φορές και η Εθνική Τράπεζα με 9,1 φορές.

Για την Alpha Βank, η Deutsche Bank βλέπει ελκυστική αποτίμηση, ισχυρή λειτουργική βελτίωση και πρόσθετη προοπτική λόγω της συμμετοχής της UniCredit. Για την Τράπεζα Πειραιώς, αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη λειτουργική ανάκαμψη, την ενίσχυση των εσόδων και τη συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Για την Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζει την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και τη δυνατότητα αυξημένων επιστροφών κεφαλαίου, αν και τη θεωρεί τη λιγότερο προτιμητέα ελληνική τράπεζα λόγω υψηλότερης αποτίμησης. Για την Τράπεζα Κύπρου, ξεχωρίζει την πολύ ισχυρή κεφαλαιακή βάση, το υψηλό RoTE και τη δυνατότητα υψηλών διανομών στους μετόχους.