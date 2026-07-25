Χρηματιστήριο: Νικητές και χαμένοι στη «μάχη» των 8,7 δισ. ευρώ

Ο απολογισμός του επταμήνου είναι χωρίς προηγούμενο: πάνω από 7 δισ. ευρώ από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, περίπου 450 εκατ. από placements, 1,15 δισ. από εταιρικά ομόλογα και 57,6 εκατ. από την εισαγωγή των Attica Πολυκαταστημάτων.

Σύνολο δηλαδή 8,7 δισ. ευρώ, όταν σε ολόκληρο το 2025 η αγορά είχε συγκεντρώσει μόλις 2,5 δισ. Πίσω όμως από το εντυπωσιακό ρεκόρ, υπάρχουν βραχυπρόθεσμα κερδισμένοι και χαμένοι, μεταξύ των επενδυτών. Για τις εταιρείες, όμως αρκετές εκ των οποίων, όπως η ΔΕΗ και η ΑΚΤΟΡ, πραγματικά αλλάζουν «τάξη μεγέθους», υπάρχει σημαντικό κέρδος, για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, την μετοχική διασπορά και την εμπορευσιμότητα τους.

Σε τομείς δηλαδή, πολύ σημαντικούς για την μεσομακροπρόθεσμη μετοχική πορεία τους στο ελληνικό χρηματιστήριο, που σύντομα θα αποτελεί και οργανικό μέρος του πανευρωπαίκού Euronext.

Σημαντικό κέρδος, υπάρχει όμως για την αγορά και την οικονομία, καθώς σε μεγάλο βαθμό, (σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει το 80%) τα αναπτυξιακά σχέδια των εισηγμένων εταιρειών, στηρίχθηκαν μέσω της άντλησης κεφαλαίων, από χρήμα ξένων επενδυτών.

Δύο διαφορετικοί «λογαριασμοί» για τον επενδυτή

Πριν δούμε όμως πως κινούνται βραχυπρόθεσμα οι μετοχές, μετά από αυτές τις πολύ σημαντικές εταιρικές κινήσεις, πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι άλλος ο «λογαριασμός» όσων συμμετείχαν στις προσφορές μετοχών (με μέτρο την τιμή διάθεσης) και άλλο ο λογαριασμός των παλαιών μετόχων (με μέτρο την τιμή που είχε η μετοχή όταν ανακοινώθηκε η πράξη).

Οι δύο εικόνες συχνά αποκλίνουν θεαματικά -και η απόκλιση αυτή είναι το πραγματικό δίδαγμα της χρονιάς. Το timing παίζει μεγάλο ρόλο στην απόδοση, ιδίως τη βραχυπρόθεσμη.

Οι νικητές: μεγάλα βιβλία, μεγάλες αποδόσεις

Στην κορυφή, αδιαμφισβήτητα, η ΔΕΗ: η ΑΜΚ-μαμούθ των 4,5 δισ. ευρώ τιμολογήθηκε στα 18,63 ευρώ με μηδενικό discount — και όσοι μπήκαν μετρούν ήδη κέρδη άνω του 20%. Ακολουθεί ο ΑΔΜΗΕ, όπου μεγάλος κερδισμένος είναι ο παλαιός μέτοχος: η μετοχή τρέχει με +45% από την ανακοίνωση, ενώ ο συμμετέχων στα 4,05 ευρώ γράφει ένα αξιοπρεπές +8,6%.

Η πιο διχασμένη εικόνα εντοπίζεται στην CrediaBank: όποιος αγόρασε μέσω της ΑΜΚ στα 0,80 ευρώ κερδίζει 17%, όποιος όμως κρατούσε τη μετοχή από την ανακοίνωση της επερχόμενης αύξησης μετρά απώλειες 30% — το τίμημα δύο διαδοχικών γύρων προσφοράς χαρτιών (της ΑΜΚ και του placement της Thrivest) μέσα σε λίγους μήνες.

Με μια απαραίτητη όμως υποσημείωση. Για όσους τοποθετήθηκαν στα πρώτα στάδια της ανασυγκρότησης της τράπεζας, η άνοδος της τιμής παραμένει μεγάλη, ακόμη και μετά τη φετινή διόρθωση. Για κάποιον π.χ. που μπήκε στη μετοχή στα τέλη Νοεμβρίου ή τις αρχές Δεκεμβρίου του 2024 και παρακολούθησε την μετεξέλιξη της και την πορεία προς ένταξη στις "συστημικές", η απόδοση είναι της τάξεως του 60-70%.

Οι χαμένοι — και το μάθημα της υπερκάλυψης

Στον αντίποδα, ElvalHalcor, Cenergy και TRASTOR βρίσκονται 9-13% κάτω από τις τιμές διάθεσης, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -παρότι το βιβλίο γέμισε σε 15 λεπτά, με προσφορές 3 δισ.- προσφέρει οριακά μηδενική απόδοση.

Εδώ κρύβεται και το πιο άβολο συμπέρασμα της χρονιάς. Η υπερκάλυψη αποτελεί μεν σημαντικό θετικό στοιχείο, δεν αποτελεί όμως «εγγύηση απόδοσης». Υπάρχουν κεφάλαια που τοποθετούνται κυνηγώντας το γρήγορο κέρδος, υπάρχουν οι επιρροές από τη συγκυρία και αρκετοί ακόμη αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή, ακόμη και βραχυπρόθεσμα.

Σημαντικό ρόλο παίζει η «ποιότητα» των επενδυτών, εάν δηλαδή είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν μακροχρόνια και φυσικά, η δουλειά που κάνουν οι σύμβουλοι και διαχειριστές τέτοιων κινήσεων, που είναι συνήθως μεγάλοι ξένοι οίκοι.

Πιο φρέσκο «τεστ» είναι η AKTOR, για την οποία αποτελεί κατόρθωμα ότι πέτυχε μεγάλη υπερκάλυψη και την είσοδο σημαντικών ξένων επενδυτών, όπως η Blackrock και η Norges, διότι η συγκυρία την έριξε πάνω στη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στον Περσικό και στην απότομη άνοδο του πετρελαίου, που προκάλεσε κραδασμούς στις αγορές.

Έτσι, παρά την υπερκάλυψη 3,6 φορές με προσφορές 2,23 δισ., η τιμή διάθεσης κλείδωσε στα 11,25 ευρώ.

Η ευρύτερη εικόνα επιβεβαιώνει την επίδραση της συγκυρίας, αλλά και ένα βαθμό κόπωσης στην αγορά. Ο Γενικός Δείκτης έχει πετύχει σημαντική απόδοση από την αρχή του έτους , όμως οι μετοχές των περισσότερων εταιρειών του πίνακα υφίστανται πιέσεις, καθώς η συγκυρία δημιουργεί αβεβαιότητα και η διαθέσιμη ρευστότητα έχει περιοριστεί.

Ανάλογα με τις εξελίξεις στα μέτωπα αυτά θα κριθεί και το ερώτημα αν το ΧΑ διαθέτει τα απαραίτητα «αποθέματα» ζήτησης για τα επόμενα deals και για εκείνους που δεν πρόλαβαν ίσως να ολοκληρώσουν αντίστοιχα σχέδια πριν το καλοκαίρι, αποφεύγοντας και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών.

Ομόλογα: όλα στο κάτω άκρο της τιμολόγησης

Στην αγορά εταιρικών ομολόγων πάντως, η ζήτηση παραμένει αδηφάγος. Όλες οι φετινές εκδόσεις τιμολογήθηκαν στο κάτω όριο του εύρους απόδοσης, επιτρέποντας στις εισηγμένες να δανείζονται φθηνά και να αναχρηματοδοτούν ακριβότερες παλαιές εκδόσεις -όπως έπραξαν Lamda και Premia.

Πού συγκεντρώθηκε το πολύ χρήμα

Το ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων, ένταξης νέων επενδυτών και αύξησης της επενδυτικής διασποράς, έχει όμως και ποιοτικό πρόσημο.

Η συντριπτική πλειονότητα των κεφαλαίων κατευθύνθηκε σε ενέργεια, δίκτυα και υποδομές — ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ElvalHalcor, Cenergy.

Η ελληνική κεφαλαιαγορά αναδεικνύεται έτσι σε βασικό χρηματοδότη της ενεργειακής μετάβασης και του επενδυτικού κύκλου της χώρας, συμπληρώνοντας -και εν μέρει υποκαθιστώντας- τον τραπεζικό δανεισμό.

Το συμπέρασμα για τον επενδυτή είναι διπλό. Πρώτον, τα deals δεν είναι όλα ίδια: η ποιότητα του story αλλά και το timing της τιμολόγησης -όχι τόσο το μέγεθος της υπερκάλυψης- καθόρισε ποιος βγήκε γρήγορα κερδισμένος.

Το δεύτερο συμπέρασμα, είναι ότι μετά από 8,7 δισ. σε επτά μήνες, το περιθώριο λάθους για τις επόμενες εκδόσεις ίσως έχει στενέψει αισθητά. Η αγορά που φάνηκε να διψάει να επενδύσει χρήμα μέχρι τώρα, μπορεί στη συνέχεια να διαβάζει και τα πιο ψιλά γράμματα.