Beta: Με διψήφια «έκπτωση» οι ελληνικές τράπεζες έναντι των ευρωπαϊκών

Παρά το ισχυρό ράλι που καταγράφουν οι τραπεζικές μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών τους, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Beta Securities, η οποία εξετάζει τις αποτιμήσεις της περιόδου 2026-2028 με βάση τα στοιχεία της αγοράς στις 4 Ιουνίου.

Ειδικότερα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διαπραγματεύονται με σταθμισμένο δείκτη P/E 9,6 φορές για το 2026, έναντι 10,7 φορές των ευρωπαϊκών τραπεζών, γεγονός που μεταφράζεται σε έκπτωση 11%.

Η μεγαλύτερη έκπτωση καταγράφεται στην Alpha Bank (-17%), ακολουθεί η Eurobank (-14%) και η Τράπεζα Πειραιώς (-13%), ενώ η Εθνική Τράπεζα διαπραγματεύεται μόλις 2% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ισχυρή χρηματιστηριακή δυναμική, με μέση απόδοση 15,48% από την αρχή του έτους. Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η Πειραιώς, με άνοδο 29,47%, ενώ ακολουθούν η Eurobank με 13,99%, η Εθνική Τράπεζα με 12,96% και η Αlpha Bank με 3,94%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η εικόνα υποτίμησης με βάση τον δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV). Ο κλάδος διαπραγματεύεται κατά μέσο όρο στο 1,4x, έναντι 2,0x των ευρωπαϊκών τραπεζών, δηλαδή με έκπτωση 32%. Η Αlpha Bank εμφανίζει το μεγαλύτερο discount (-48%), ακολουθούμενη από την Πειραιώς (-31%), τη Eurobank (-28%) και την Εθνική (-25%).

Η εικόνα των εκπτώσεων δεν περιορίζεται στις τράπεζες. Στις τηλεπικοινωνίες, ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται με έκπτωση 31% έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών του και προσφέρει μερισματική απόδοση 5,39% για το 2026, υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στον κλάδο της διύλισης, οι HELLENiQ Energy και Motor Oil διαπραγματεύονται με μέση έκπτωση 21%, με τη δεύτερη να εμφανίζει discount 30%. Ο κλάδος συνολικά προσφέρει μερισματική απόδοση 5,29% και απόδοση 25,04% από την αρχή του έτους.

Η Aegean Airlines διαπραγματεύεται με έκπτωση 17% έναντι των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, προσφέροντας παράλληλα εντυπωσιακή μερισματική απόδοση 7,49%. Αντίστοιχα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (AIA) εμφανίζει έκπτωση 9% και μερισματική απόδοση 6,36%.

Στις κατασκευές και τη βιομηχανία, η Titan διαπραγματεύεται με έκπτωση 45% έναντι του διεθνούς κλάδου τσιμέντου, ενώ η Cenergy Holdings εμφανίζει discount 19%, έχοντας παράλληλα εκρηκτική άνοδο 67,1% από την αρχή του έτους.

Στον κλάδο λιανικής, η Jumbo ξεχωρίζει με έκπτωση 39% έναντι των διεθνών ομοειδών της και μερισματική απόδοση 5,09%, ενώ η ΔΕΗ διαπραγματεύεται με έκπτωση 15% έναντι των ευρωπαϊκών εταιρειών κοινής ωφέλειας.

Στον αντίποδα, υπάρχουν και ελληνικές μετοχές που διαπραγματεύονται με premium. Η Allwyn εμφανίζει αποτίμηση κατά 74% υψηλότερη από τις ευρωπαϊκές εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, η Lamda Development κατά 57% υψηλότερη από τις ευρωπαϊκές εταιρείες ακινήτων, η Κρι Κρι κατά 36% υψηλότερη από τον διεθνή κλάδο τροφίμων και γαλακτοκομικών και η Coca-Cola HBC κατά 10% υψηλότερη από τον παγκόσμιο κλάδο ποτών.

Σύμφωνα με τη Beta Securities, η συνολική εικόνα υποδηλώνει ότι, παρά τη σημαντική άνοδο των τιμών και τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, μεγάλο μέρος της ελληνικής αγοράς συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σημαντικές εκπτώσεις έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της, με τις τράπεζες να παραμένουν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω του συνδυασμού ισχυρής κερδοφορίας, υψηλών αποδόσεων και ελκυστικών αποτιμήσεων.