Prodea: 543 ομολογιούχοι αποδέχθηκαν την ΔΠ

Η Prodea ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, την οποία υπέβαλε ο Προτείνων στις 14.04.2026 προς τους ομολογιούχους, για την απόκτηση έως 50.000 ομολογιών της Εταιρείας δυνάμει του από 09.07.2021 Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 16,667% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου των ομολογιών του ΚΟΔ 2021, με αντάλλαγμα 200 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές του Προτείνοντος, ονομαστικής αξίας €2,71 έκαστη για κάθε μία Ομολογία, οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος την 14.04.2026 κατ΄ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02.04.2026.

Ο Προτείνων είχε δηλώσει ότι δεν θα προβαίνει σε αποκτήσεις Ομολογιών, μέσω της Euronext Athens ή/και εξωχρηματιστηριακά, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα Ομολογίες.

Σημειώνεται ότι η Δημόσια Πρόταση ήταν προαιρετική και η ολοκλήρωσή της υπόκειτο στις ακόλουθες Αιρέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου:

i) την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της ΑΜΚ, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 6 του Ν. 5193/2025,

(ii) την εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης επί της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της ΑΜΚ και

iii) την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Ομολογιούχους.

Δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 741/13.05.2026 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της Αύξησης και την 15.05.2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της Αύξησης.

Η έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών αναμένεται στις 09.06.2026 σύμφωνα με το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα.

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.») στις 05.05.2026 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

1. Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Νόμου, ξεκίνησε την 07.05.2026 και έληξε την 04.06.2026, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 543 Ομολογιούχοι, αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 56.013 Ομολογίες, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 18,67% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου Ομολογιών του ΚΟΔ 2021 (εφεξής οι «Προσφερθείσες Ομολογίες»), συνεπώς η προϋπόθεση προσφοράς του Ελάχιστου Αριθμού Ομολογιών έχει πληρωθεί.

2. Καθώς ο αριθμός των Προσφερθεισών Ομολογιών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των Ομολογιών της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχθέντες Ομολογιούχοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά (pro rata) και μέχρι του αριθμού των Ομολογιών της Δημόσιας Πρότασης.

3. Οι Νέες Μετοχές του Προτείνοντος, που αποτελούν το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, θα ανέλθουν σε 10.000.000 Νέες Μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,71 έκαστη, θα εκδοθούν δυνάμει της Αύξησης, βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens.

4. Η διαδικασία μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Ομολογιών και πίστωσης των Νέων Μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχθέντων Ομολογιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί ως ακολούθως:

5. Ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Ομολογιούχων μόνο την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της Euronext Securities Athens, δυνάμει του Παραρτήματος της Απόφασης 18 «Τιμοκατάλογος Χρεώσεων».

6. Δεδομένου ότι η Δημόσια Πρόταση δεν αφορά σε κινητές αξίες που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου αλλά σε Ομολογίες, δεν τυγχάνουν εφαρμογής το δικαίωμα εξαγοράς και το δικαίωμα εξόδου, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του Νόμου αντίστοιχα.

7. Επιπρόσθετα δεδομένου ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης αποκτήθηκαν από τον Προτείνοντα περισσότερες από 30.000 Ομολογίες, σημειώνεται ότι ο Προτείνων προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα μερικής πρόωρης εξόφλησης (call option) που προβλέπεται σύμφωνα με τον όρο 9.3.2. του ΚΟΔ 2021, για μέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου Ομολογιών κατ’ελάχιστον συνολικού ποσού 120.000.000,00 (εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ) μετά την 20.07.2026 (λήξη 10ης περιόδου εκτοκισμού) καταβάλλοντας επιπλέον ποσό (premium) ανά Ομολογία ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους, όπως ήδη προβλέπεται στο οικείο Πρόγραμμα και έχει αναφερθεί στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Για την άσκηση του call option θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση αφού ληφθεί η σχετική εταιρική απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Πρόγραμμα και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η AXIA VENTURES GROUP LTD και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενήργησαν ως Σύμβουλοι του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.