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Πετρόπουλος: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Mε τη λήξη του Προγράμματος, η Εταιρία κατέχει συνολικά 527.321 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,458% του μετοχικού της κεφαλαίου με μέση τιμή κτήσης €4,72.

Πετρόπουλος: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Δημοσιεύθηκε: 15 Ιουνίου 2026 - 17:59

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας (το «Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 10.04.2024, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Mε τη λήξη του Προγράμματος, η Εταιρία κατέχει συνολικά 527.321 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,458% του μετοχικού της κεφαλαίου με μέση τιμή κτήσης €4,72.

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