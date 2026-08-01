Χρηματιστήριο: Κερδισμένοι, χαμένοι και η «ακτινογραφία» του Ιουλίου

Με τον Ιούλιο να αποδεικνύεται ο τέταρτος διαδοχικός ανοδικός μήνας για το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης πρόσθεσε 4,47% και ολοκλήρωσε την εβδομάδα στις 2.569,75 μονάδες, με τα κέρδη από την αρχή του έτους να ανέρχονται πλέον σε 21,17%.

Οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές ξεπέρασαν τα 326 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 187,9 δισ. ευρώ, με την αγορά να αντλεί δυνάμεις από το θετικό ξεκίνημα της περιόδου αποτελεσμάτων εξαμήνου, παρά τη μεταβλητότητα που επικράτησε διεθνώς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η άνοδος 5% για το δείκτη FTSE 25 σηματοδοτήθηκε από την ισχυρή ανοδική κίνηση για τις μετοχές των διυλιστηρίων, ακολουθώντας την άνοδο των διεθνών πετρελαϊκών τιμών, τα υψηλά περιθώρια διύλισης αλλά και τις εκτιμήσεις για κρίση διαρκείας στα καύσιμα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι μετοχές των τραπεζών, που κινήθηκαν ανοδικά με μοχλό τα αποτελέσματα εξαμήνου.

Τα διυλιστήρια στην κορυφή

Αδιαφιλονίκητος νικητής του μήνα στον FTSE 25 αναδείχθηκε η Motor Oil, με εντυπωσιακή άνοδο 32,4% (από τα 38,38 στα 50,80 ευρώ), επίδοση που τη φέρνει δεύτερη στη σχετική κατάταξη ολόκληρου του ταμπλό για τον Ιούλιο. Η μετοχή τρέχει πλέον με +61,8% από την αρχή της χρονιάς, την υψηλότερη απόδοση μεταξύ των blue chips μετά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Helleniq Energy, που ενισχύθηκε 17,7% τον Ιούλιο (στα 13 ευρώ) και μετρά κέρδη 55,5% από την αρχή του χρόνου, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος διύλισης βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Την τριάδα των πρωταγωνιστών συμπλήρωσε η Metlen με άνοδο 12,7% (στα 45,96 ευρώ), εν όψει και της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων στις 6 Αυγούστου.

Τραπεζικό comeback

Ισχυρό αποτύπωμα άφησαν και οι τράπεζες, με τον κλάδο να πρωταγωνιστεί στο ράλι της τελευταίας εβδομάδας (+4,12%) μετά και τα αποτελέσματα εξαμήνου, στα οποία οι τέσσερις συστημικές υπερέβησαν τις εκτιμήσεις.

Η Πειραιώς ξεχώρισε με μηνιαία άνοδο 10%, «αγγίζοντας» το διψήφιο ορόσημο των 10 ευρώ (+47,2% φέτος), ακολουθούμενη από την Alpha Bank (+8% στα 4,266 ευρώ), την Τράπεζα Κύπρου (+7,2%), τη Eurobank (+6,8%) και την Εθνική (+6,7% στα 16,10 ευρώ). Θετικό πρόσημο και για την Optima Bank (+4,2%), που εμφανίζει κέρδη 35,1% από την αρχή του έτους.

Από τα μη τραπεζικά χαρτιά, αξιόλογη άνοδο κατέγραψε η Jumbo (+7,8% στα 24,20 ευρώ), περιορίζοντας τις φετινές απώλειες στο 13,3%, ενώ ακολούθησαν η ΕΥΔΑΠ (+6%), ο ΟΤΕ (+3%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,8% στο μήνα, παραμένει πρωταθλήτρια του 25αρη με +77,9% στο επτάμηνο), η Coca-Cola HBC (+2,6%) και οριακά ο Τιτάν (+0,3%).

Οι ουραγοί του μήνα

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πίεση στον FTSE 25 δέχθηκαν η ElvalHalcor (-25,2%, στα 3,74 ευρώ) και η AKTOR (-24,4%, στα 10,42 ευρώ), που βρέθηκαν αντίστοιχα στη δεύτερη και τρίτη θέση των μεγαλύτερων μηνιαίων απωλειών σε ολόκληρο το ταμπλό -μετά και τις ΑΜΚ του προηγούμενου διαστήματος, οι οποίες απορρόφησαν σημαντική ρευστότητα. Σημαντικές απώλειες και για την CrediaBank (-12,9%), μετά το placement στα μέσα του μήνα.

Με ηπιότερο αρνητικό πρόσημο έκλεισαν τον μήνα η Viohalco (-7,9%), η Cenergy (-6,9%) -που ωστόσο διατηρεί κέρδη 42,8% φέτος και ανακοινώνει μεγέθη στις 4 Αυγούστου- η Lamda Development (-5,3%), η Aegean (-4,3%), η Allwyn (-4,2%), η ΔΕΗ (-3%) και ο ΔΑΑ (-2,4%).

Η συνολική εικόνα του ταμπλό

Στο σύνολο της αγοράς, ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ιουλίου ήταν η μετοχή της Αγροτικός Οίκος Σπύρου με θεαματική άνοδο 208,7% λόγω της επιστροφής στην Κύρια Αγορά από την κατηγορία Επιτήρησης, ενώ στον αντίποδα η Λανακάμ υποχώρησε 34%. Από την αρχή του έτους, την κούρσα των αποδόσεων οδηγούν Σπύρου (+208,7%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+77,9%) και Λαβίδας (+63,9%), με τη Motor Oil (+61,8%) και την ACAG (+60,3%) να ακολουθούν.

Το θετικό μομέντουμ ενισχύεται και από τις εισροές: τα μετοχικά αμοιβαία εσωτερικού εμφανίζουν καθαρές εισροές 161,9 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ οι ξένοι επενδυτές ήταν καθαροί αγοραστές κατά 158,3 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, ανεβάζοντας το σύνολο του 2026 στα 305,7 εκατ. ευρώ.

Το βλέμμα στρέφεται τώρα στην πλούσια ατζέντα αποτελεσμάτων της ερχόμενης εβδομάδας -Cenergy και Τράπεζα Κύπρου την Τρίτη, Helleniq Energy, ΔΕΗ, Viohalco και Coca-Cola HBC την Τετάρτη, Metlen και CrediaBank την Πέμπτη και Πετρόπουλος την Παρασκευή -που, εφόσον επιβεβαιώσει τη θετική εικόνα, μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για τη συνέχιση της ανοδικής κίνησης.

Τεχνικά, σύμφωνα με τη Beta Securities, η υπέρβαση των 2.600 μονάδων προβάλλει πλέον ως το επικρατέστερο σενάριο, με δυνητικό περιθώριο ανόδου προς τη ζώνη των 2.620-2.640 μονάδων.