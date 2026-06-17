Ρελάνς από Eurobank Equities, η Alpha Bank στα top picks

Αναπροσαρμόζουμε το χαρτοφυλάκιο των κορυφαίων επενδυτικών μας επιλογών, προσθέτοντας την Alpha Bank στη θέση της Τράπεζας Πειραιώς, ως μια τακτική συναλλαγή σχετικής αξίας (relative-value trade), καθώς πλέον διακρίνουμε πιο ασύμμετρη σχέση κινδύνου-απόδοσης υπέρ της Alpha, μετά τη σχετική υποαπόδοσή της από την αρχή του έτους, γράφει η Eurobank Equities.

Με βάση τις εκτιμήσεις μας, η Alpha διαπραγματεύεται μόλις στο 1,17x του εκτιμώμενου δείκτη Τιμής προς Ενσώματη Λογιστική Αξία (P/TBV) για το 2026, έναντι περίπου 1,5x για τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, ενώ έχει υποαποδώσει του ελληνικού τραπεζικού κλάδου κατά περίπου 7% από την αρχή του έτους.

Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η αναμενόμενη διαφορά στην Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) προβλέπεται να περιοριστεί σε περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 από περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες το 2024 και να υποχωρήσει κάτω από τις 3 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2028, με στήριξη από τις πρόσφατα ανακοινωθείσες εξαγορές.

Καθώς η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς διαπραγματεύονται πλέον με ευρέως παρόμοιους πολλαπλασιαστές αποτίμησης (περίπου 1,5x P/TBV για το 2026), η Alpha παραμένει η ξεκάθαρη εξαίρεση από πλευράς αποτίμησης.

Αν και μέρος αυτού του discount δικαιολογείται από τη χαμηλότερη κερδοφορία της, τους ασθενέστερους δείκτες ποιότητας ενεργητικού και τη μεγαλύτερη εξάρτησή της από τη χονδρική χρηματοδότηση, γεγονός που συνεπάγεται χαμηλότερη ευαισθησία στα επιτόκια, θεωρούμε ότι οι παράγοντες αυτοί αποτυπώνονται ολοένα και περισσότερο στην τρέχουσα αποτίμηση, συνεχίζουν οι αναλυτές.

Στα τρέχοντα επίπεδα, εκτιμούμε ότι υπάρχουν περιορισμένα περιθώρια για περαιτέρω σχετική υποβάθμιση της αποτίμησης, ενώ αυξάνεται η πιθανότητα σύγκλισης της αποτίμησης με εκείνη των ομοειδών τραπεζών, καθώς βελτιώνεται η εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου, ενσωματώνονται οι εξαγορασθείσες δραστηριότητες και το χάσμα κερδοφορίας περιορίζεται σταδιακά.

Επιπλέον, η στρατηγική συμμετοχή της UniCredit εξακολουθεί να προσφέρει ένα στοιχείο προαιρετικότητας ως προς πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A optionality), το οποίο δεν αντικατοπτρίζεται στην τρέχουσα τιμή της μετοχής.

Η Ημέρα Ενημέρωσης Επενδυτών (Investor Day) στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ως καταλύτης, με περιθώρια αναβαθμίσεων σε σχέση με τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς (consensus).

Επαναλαμβάνουμε τη σύσταση Buy τόσο για την Alpha Bank όσο και για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και τη θετική μας στάση για το σύνολο του τραπεζικού κλάδου, όπου διαβλέπουμε περιθώρια συμπίεσης των ασφαλίστρων κινδύνου (risk premia) μετά την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.