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Με επιτόκιο 3,75% το ομόλογο €500 εκατ. του ΔΑΑ

Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,6 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια κατάρτισης του βιβλίου προσφορών.

Με επιτόκιο 3,75% το ομόλογο €500 εκατ. του ΔΑΑ

Δημοσιεύθηκε: 17 Ιουνίου 2026 - 20:54

Η εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.  ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026 της έκδοσης βάσει του Regulation S (η «Έκδοση»), πρώτης τάξης (senior) ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ, λήξεως το 2033, με ετήσιο επιτόκιο 3,75% και τιμολογήθηκαν στο 99,469% της ονομαστικής τους αξίας (οι «Ομολογίες»).

Οι Ομολογίες έχουν λάβει αξιολόγηση ΒΒΒ από την S&P Global Ratings και Baa2 από την Moody’s Investors Service.

Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,6 δις ευρώ κατά τη διάρκεια κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 5,2 φορές το αναμενόμενο ποσό.

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, ενώ η Εταιρεία θα υποβάλλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Euronext Dublin για διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM), την αγορά που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Τα καθαρά έσοδα από τις Ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Σε σχέση με την Έκδοση, οι Goldman Sachs Bank Europe SE και η Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και οι AXIA Ventures Group Ltd, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).

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