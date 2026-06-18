Interlife: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,2375/μετοχή, στις 30 Ιουνίου η καταβολή

Η INTERLIFE ανακοινώνει ότι δυνάμει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Ιουνίου 2026 εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ανερχόμενου σε 0,25 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό). Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,2375 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (“ex dividend date”) ορίσθηκε η Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (“record date”) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens (πρώην ATHEXCSD) και στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο Αξιών (Κ.Α.Μ.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.