Alter Ego Media: Στις 27 Ιουλίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,09/μετοχή

Η εταιρεία με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA A.E.» την 12.06.2026 ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Ιουνίου 2026 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των €5.264.328,78 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το Άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,09 (ήτοι από €1,00 σε €1,09) και την ταυτόχρονη ισόποση (κατά €5.264.328,78) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής (ήτοι από €1,09 σε €1,00), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και για την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,09 € ανά μετοχή, στους Μετόχους, και δια της παρούσας ανακοινώνει ότι:

Την 16.06.2026, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6084213, η με αρ. πρωτ 4120627/16.06.2026 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της προαναφερθείσας αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, και η κωδικοποίηση του Καταστατικού.

To χρηματιστήριο Euronext Athens, στις 18.06.2026, ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε €58.492.542 και διαιρείται σε 58.492.542 κοινές, μετά ψήφου, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τετάρτη 22.07.2026 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο Euronext Athens με την τελική ονομαστική αξία του €1,00 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού €0,09 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο χρηματιστήριο Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του χρηματιστηρίου Euronext Athens σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του χρηματιστηρίου Euronext Athens, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη 23.07.2026 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων – record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η Δευτέρα 27.07.2026 και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».