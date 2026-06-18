Alpha Trust Ανδρομέδα: Από 19 Ιουνίου σε διαπραγμάτευση οι 20.368 νέες μετοχές

Η «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 21.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών της χρήσης 2025 και παρελθουσών χρήσεων, κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.07.2023 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 β) του ν. 4548/2018 για την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή διάρκεια (2023 – 2028).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 12.06.2026 αποφάσισε την έκδοση 20.368 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,44 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του μερίσματος.

Οι μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω παραχωρούνται στους δικαιούχους μετόχους που δήλωσαν συμμετοχή στην επανεπένδυση του ως άνω μερίσματος, με τιμή διάθεσης ίσης με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος (δηλαδή από 27.05.2026 έως 03.06.2026), μειωμένης κατά ποσοστό 1% (ποσοστό έκπτωσης). Με βάση τα ανωτέρω, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 8,35 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 26.05.2026.

Στο πλαίσιο της ως άνω επανεπένδυσης του μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2025 και παρελθουσών χρήσεων, η διανομή του οποίου αποφασίστηκε δυνάμει της από 21.04.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν με σχετικές ανακοινώσεις μέσω των ιστοσελίδων του χρηματιστηρίου και της Εταιρείας για το ανωτέρω δικαίωμά τους, καθώς και για τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησής του.

Το δικαίωμα αυτό άσκησε το 11,40% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, από το οποίο προέκυψαν συνολικά 20.368 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές.

Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των €70.065,92 και ανέρχεται πλέον στο ποσό των €12.915.590,08 διαιρούμενο σε 3.754.532 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 3,44 εκάστης.

Την 15.06.2026, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το από 12.06.2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με το οποίο α) διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (€170.072,80), με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης, και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

H Euronext Athens στις 18.06.2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 19.06.2026 αρχίζει η διαπραγμάτευση στη Euronext Athens των 20.368 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €3,44.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές αυτές θα έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της Euronext Securities Athens και στις μερίδες και λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. που δήλωσαν οι ανωτέρω δικαιούχοι, όπως προβλέπει ο νόμος και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του χρηματιστηρίου, ως τροποποιηθείσα ισχύει.