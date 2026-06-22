Cenergy: Διπλασιάζει την τιμή-στόχο η NBG Securities

Η NBG Securities αναβαθμίζει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη Cenergy Holdings στα 28,40 ευρώ από 15,40 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «Outperform», καθώς εκτιμά ότι η αξία των μεγάλων επενδύσεων του ομίλου αρχίζει πλέον να αποτυπώνεται ολοένα και περισσότερο στα οικονομικά του μεγέθη.

Η χρηματιστηριακή βλέπει ότι οι βασικές παγκόσμιες τάσεις που στηρίζουν τη ζήτηση για καλώδια και χαλυβδοσωλήνες παραμένουν ισχυρές, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Αντίθετα, η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια, διαφοροποίηση πηγών ενέργειας, ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, έργα φυσικού αερίου, υδρογόνου και δέσμευσης άνθρακα, αλλά και η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers, ενισχύουν περαιτέρω τις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Ελλάδα, όπου ο ΑΔΜΗΕ έχει ανακοινώσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ για διασυνδέσεις νησιών, ενίσχυση του εγχώριου δικτύου και διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Η NBG Securities εκτιμά ότι η στρατηγική επέκτασης παραγωγικής δυναμικότητας της Cenergy, σε συνδυασμό με το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους περίπου 3,3 δισ. ευρώ, θα συνεχίσει να στηρίζει την κερδοφορία τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, προβλέπει ότι η νέα μονάδα χερσαίων καλωδίων στις ΗΠΑ θα τεθεί σε λειτουργία το τέταρτο τρίμηνο του 2027, ενώ θα φθάσει σε πλήρη αξιοποίηση της δυναμικότητάς της ήδη από το 2029, νωρίτερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Για το 2026, η χρηματιστηριακή προβλέπει αύξηση κύκλου εργασιών κατά 11% στα 2,29 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 400 εκατ. ευρώ, στο ανώτατο όριο του guidance της διοίκησης. Τα καθαρά κέρδη αναμένεται να ενισχυθούν κατά 18%, στα 239 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός εκτιμάται ότι θα μειωθεί στα 165 εκατ. ευρώ παρά τη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος και τη διανομή μερίσματος.

Παρά το εντυπωσιακό ράλι της μετοχής φέτος, με άνοδο περίπου 70%, η NBG Securities θεωρεί ότι η αποτίμηση της Cenergy παραμένει ελκυστική σε σύγκριση με τους διεθνείς ανταγωνιστές της, ιδίως καθώς δεν αποτιμάται ακόμη πλήρως η αναμενόμενη συνεισφορά της αμερικανικής επέκτασης.