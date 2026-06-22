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Placement με στόχο 150 εκατ. ευρώ ξεκινά η Cenergy

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η θυγατρική του ομίλου Viohalco ανοίγει βιβλίο για τη διάθεση τίτλων στο επενδυτικό κοινό.

Placement με στόχο 150 εκατ. ευρώ ξεκινά η Cenergy

Δημοσιεύθηκε: 22 Ιουνίου 2026 - 18:34

Σε placement ύψους 150 εκατ. ευρώ προχωρά άμεσα η Cenergy. Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr η διαδικασία θα τρέξει άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή η NBG Securities αναβάθμισε σημαντικά την τιμή-στόχο στα 28,40 ευρώ από 15,40 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «Outperform», καθώς εκτιμά ότι η αξία των μεγάλων επενδύσεων του ομίλου αρχίζει πλέον να αποτυπώνεται ολοένα και περισσότερο στα οικονομικά του μεγέθη.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών το πρώτο τρίμηνο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 511 εκατ. ευρώ για το α' τρίμηνο του 2026 (5% αύξηση σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2025). Η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA, α-EBITDA) ανήλθε σε 100,4 εκατ. ευρώ, 33% υψηλότερη από το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, με περιθώρια κέρδους στο 19,7%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 74 εκατ. ευρώ, 81% υψηλότερα σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2025.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώθηκε σε 3,3 δισ. ευρώ περίπου στις 31 Μαρτίου 2026.

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