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Στα 15,25 ευρώ θέτει την τιμή-στόχο για Allwyn η Optima

Ελκυστικό σημείο εισόδου στη μετοχή βλέπει η χρηματιστηριακή, που ξεκινά κάλυψη με τιμή-στόχο στα 15,25 ευρώ. Οι καταλύτες ανάπτυξης και οι εκτιμήσεις για έσοδα και κέρδη.

Στα 15,25 ευρώ θέτει την τιμή-στόχο για Allwyn η Optima

Δημοσιεύθηκε: 23 Ιουνίου 2026 - 11:59

Ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Allwyn δίνει η Optima Bank, η οποία ξεκινά κάλυψη της μετοχής με τιμή-στόχο τα 15,25 ευρώ και σύσταση «buy»

Ο οίκος εκτιμά ότι η σημαντική διόρθωση της μετοχής μετά τη μετάβαση από τον OΠΑΠ στη νέα εταιρική δομή δημιουργεί πλέον ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές, καθώς η αγορά δεν αποτιμά πλήρως τις αναπτυξιακές δυνατότητες του ομίλου.

Οπως επισημαίνει, η Allwyn έχει πλέον αφήσει πίσω της το παραδοσιακό επενδυτικό προφίλ του OΠΑΠ, το οποίο βασιζόταν σε σταθερές ταμειακές ροές και υψηλές μερισματικές αποδόσεις, και εξελίσσεται σε έναν διεθνή όμιλο τυχερών παιχνιδιών με παρουσία σε επτά ρυθμιζόμενες αγορές και πολλαπλούς μοχλούς ανάπτυξης. Σύμφωνα με την Optima, η γεωγραφική και επιχειρηματική διαφοροποίηση μειώνει την εξάρτηση από μία μόνο αγορά και ενισχύει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.

Καταλύτη για την περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεί η πρόσφατη εξαγορά της PrizePicks στις ΗΠΑ, η οποία προσφέρει έκθεση στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των daily fantasy sports και διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμα της εταιρείας στην αμερικανική αγορά.

Παρά το ισχυρό αναπτυξιακό αφήγημα, η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 35% από την ανακοίνωση της νέας εταιρικής δομής. Η Optima αποδίδει την πτώση στην αραίωση των κερδών και των μερισμάτων ανά μετοχή για τους πρώην μετόχους του ΟΠΑΠ, στην αυξημένη μόχλευση, στις πιθανές αλλαγές φορολογικών καθεστώτων στις αγορές δραστηριοποίησης και στη μειωμένη ορατότητα για την περίοδο 2026-2030.

Ωστόσο, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, επισημαίνοντας τη μερισματική απόδοση της τάξης του 7,3%, καθώς και το πρόσφατα ανακοινωθέν πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ως δυνητικοί καταλύτες αναφέρονται η πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη από τους οίκους STOXX και FTSE φέτος και από τον MSCI το 2027, καθώς και η προγραμματισμένη μεταφορά της διαπραγμάτευσης της εταιρείας στην πλατφόρμα της Euronext.

Σε επίπεδο μεγεθών, η Optima προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων από 4,1 δισ. ευρώ το 2026 σε 7,6 δισ. ευρώ το 2031, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν από 1,6 δισ. σε 2,6 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη αναμένεται να ακολουθήσουν ακόμη ταχύτερη πορεία, φθάνοντας το 1,1 δισ. ευρώ έως το 2031.

Με βάση τη μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), η Optima προσδιορίζει την εύλογη αξία της Allwyn στα 15,25 ευρώ ανά μετοχή, βλέποντας σημαντικά περιθώρια ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα.

 

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