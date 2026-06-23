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Cenergy: Πέρασαν από το ταμπλό τα «πακέτα» του placement

Αλλαξαν χέρια εντεκα πακέτα για συνολικά 6,3 εκατ. μετοχές. Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται στα 152,46 εκατ. ευρώ.

Cenergy: Πέρασαν από το ταμπλό τα «πακέτα» του placement

Δημοσιεύθηκε: 23 Ιουνίου 2026 - 14:01

Ολοκληρώθηκε το Placement για το 3% περίπου της Cenergy από τη Viohalco, καθώς πέρασαν από το ταμπλό τα σχετικά πακέτα. 

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν εντεκα πακέτα για συνολικά 6,3 εκατ. μετοχές. 

Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται στα 152,46 εκατ. ευρώ. 

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