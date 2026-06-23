#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Dimand: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 82.165 και αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,4398% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Dimand: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Δημοσιεύθηκε: 23 Ιουνίου 2026 - 18:55

Η «DIMAND A.E.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση/λήξη του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, το οποίο είχε εγκριθεί δυνάμει της από 17.06.2025 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η απόκτηση από την Εταιρεία έως 250.000 ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου), σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, με κατώτατο όριο της αξίας απόκτησης 5,00 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο της αξίας απόκτησης 20,00 ευρώ ανά μετοχή.

Το εν λόγω Πρόγραμμα θεσπίστηκε για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 22.06.2025 έως την 22.06.2026.

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 82.165 και αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,4398% του μετοχικού της κεφαλαίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Dimand: Νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών διάρκειας 12 μηνών

Dimand: Επενδυτικό πρόγραμμα 1,7 δισ. και τέσσερα exits

Κατοικίες και καταστήματα στήνονται στο Notos της Σταδίου

Χρηματιστήριο: Ποιοι τίτλοι έπεσαν θύμα του profit taking

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο