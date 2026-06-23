Dimand: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η «DIMAND A.E.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση/λήξη του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, το οποίο είχε εγκριθεί δυνάμει της από 17.06.2025 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η απόκτηση από την Εταιρεία έως 250.000 ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου), σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, με κατώτατο όριο της αξίας απόκτησης 5,00 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο της αξίας απόκτησης 20,00 ευρώ ανά μετοχή.

Το εν λόγω Πρόγραμμα θεσπίστηκε για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 22.06.2025 έως την 22.06.2026.

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 82.165 και αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,4398% του μετοχικού της κεφαλαίου.