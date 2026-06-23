Mevaco: Από 9 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,2375/μετοχή

Η «MEVACO ΑΕ.» ανακοινώνει ότι με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Ιουνίου 2026 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 2.625.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,25 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Από το άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο καθαρό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,2375 Eυρώ ανά μετοχή,

Ημερομηνία αποκοπής (cut off date) του μερίσματος της χρήσεως 2025 ορίσθηκε η Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στη Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Διευκρινίζεται ότι με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό της Euronext Athens οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2025) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος ( record date) της χρήσεως 2025, ήτοι την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026.

Η καταβολή του μερίσματος της χρήσεως 2025 θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2025 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».