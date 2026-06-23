ΑΔΜΗΕ: Από 24 Ιουνίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές

Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι από την 24 Ιουνίου 2026 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens των 130.864.197 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €2,12 έκαστη (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες εκδόθηκαν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €769.272.097,64, διαιρούμενο σε 362.864.197 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές με ονομαστική αξία €2,12 έκαστη.

Δυνάμει της από 23 Ιουνίου 2026 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την πλήρη καταβολή του Ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Την 23η Ιουνίου 2026, η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πριν την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Από το συνολικό ποσό των €530 εκατομμυρίων που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, €510 εκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της κατ’ αναλογία της συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 1,0 δισ. του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Ανώνυμη Εταιρεία, όπως περαιτέρω περιγράφεται στο έντυπο του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου, με ημερομηνία 16 Ιουνίου 2026.

Τα εναπομείναντα κεφάλαια αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αμοιβών έκδοσης, δαπανών και λοιπών εξόδων που συνδέονται με τη Συνδυασμένη Προσφορά και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.