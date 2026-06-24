#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Επιτόκιο 2,24% στα εξάμηνα έντοκα του ΟΔΔΗΧ

Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 400 εκατ. ευρώ μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων με απόδοση 2,24%. Οι προσφορές έφτασαν τα 1.078 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ποσό 2,70 φορές.

Επιτόκιο 2,24% στα εξάμηνα έντοκα του ΟΔΔΗΧ

Δημοσιεύθηκε: 24 Ιουνίου 2026 - 13:12

Στην άντληση 400 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μέσω της σημερινής δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 2,24%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν ανήλθαν σε 1.078 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,70 φορές. Ο συντελεστής κάλυψης κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία της 27ης Μαΐου 2026, όταν είχε διαμορφωθεί στις 2,62 φορές.

Η απόδοση εμφάνισε μικρή άνοδο έναντι της προηγούμενης δημοπρασίας, όπου είχε διαμορφωθεί στο 2,21%. Η μέση σταθμική τιμή της σημερινής δημοπρασίας ήταν 98,863, ενώ η τιμή cut-off διαμορφώθηκε στο 98,835 με cut-off ratio 80%.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ, με το συνολικά αποδεκτό ποσό να ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ. Όπως διευκρινίζεται, δεν θα γίνουν δεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι δημοπρασίες εντόκων γραμματίων για το 2ο εξάμηνο του 2026

Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 24/6

Ρεκόρ εκδόσεων ομολόγων πριν από τις αυξήσεις επιτοκίων

Μητσοτάκης: Πιο σημαντική πολιτική παρακαταθήκη μου η μείωση του χρέους

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο