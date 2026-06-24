Επιτόκιο 2,24% στα εξάμηνα έντοκα του ΟΔΔΗΧ

Στην άντληση 400 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μέσω της σημερινής δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 2,24%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν ανήλθαν σε 1.078 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,70 φορές. Ο συντελεστής κάλυψης κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία της 27ης Μαΐου 2026, όταν είχε διαμορφωθεί στις 2,62 φορές.

Η απόδοση εμφάνισε μικρή άνοδο έναντι της προηγούμενης δημοπρασίας, όπου είχε διαμορφωθεί στο 2,21%. Η μέση σταθμική τιμή της σημερινής δημοπρασίας ήταν 98,863, ενώ η τιμή cut-off διαμορφώθηκε στο 98,835 με cut-off ratio 80%.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ, με το συνολικά αποδεκτό ποσό να ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ. Όπως διευκρινίζεται, δεν θα γίνουν δεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.