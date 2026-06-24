Πώς διαβάζουν Morgan Stanley και Citi το buyback της Metlen

Η Metlen ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 600 εκατ. ευρώ (περίπου 10% της χρηματιστηριακής της αξίας), το οποίο ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2031, υπενθυμίζει η Morgan Stanley σε έκθεσή της. Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2026, με μέγιστο αριθμό μετοχών τις 14.302.298.

Η εταιρεία θα υλοποιήσει το πρόγραμμα σε διαδοχικές φάσεις, με αγορές τόσο στο London Stock Exchange όσο και στο Euronext Athens. Οι επαναγορασμένες μετοχές θα διατηρούνται ως ίδιες μετοχές (treasury shares) ή θα χρησιμοποιούνται για προγράμματα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό.

Ο οίκος εκτιμά ότι η έναρξη του προγράμματος επαναγοράς παρέχει ευελιξία για τη στήριξη της μετοχής. Ωστόσο, αναμένουμε ότι η υλοποίησή του θα προχωρήσει με σταδιακό ρυθμό, δεδομένου ότι: (1) η διάρκεια του προγράμματος είναι πέντε έτη και (2) η βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα της Μetlen παραμένει η απομόχλευση του ισολογισμού της, με στόχο τη μείωση του λόγου καθαρού χρέους προς EBITDA στο 2,0x ή χαμηλότερα έως το τέλος του 2026, έναντι 3,1x στο τέλος του 2025.

Η προσπάθεια απομόχλευσης βασίζεται τόσο στην αύξηση της κερδοφορίας όσο και στη μείωση του χρέους, καθώς η εταιρεία σκοπεύει να επιστρέψει σε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) το 2026, συμπληρώνει.

Η σύσταση είναι overweight και η τιμή-στόχος τα 55 ευρώ.

Η άποψη της Citi

Η Citi σημειώνει ότι η ανακοίνωση της επαναγοράς αποτελεί μια συνήθη πρακτική για την εταιρεία, βάσει του ιστορικού προηγούμενου. Η Μetlen έχει κατά το παρελθόν επαναγοράσει ίδιες μετοχές, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να χρησιμοποιείται για την κάλυψη υποχρεώσεων που σχετίζονται με προγράμματα αμοιβών βασισμένων σε μετοχές, ενώ οι υπόλοιπες ίδιες μετοχές αξιοποιήθηκαν για την είσοδο στρατηγικών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Πιστεύουμε ότι το νέο πρόγραμμα επαναγοράς έως 600 εκατ. ευρώ αποτελεί συνέχεια αυτής της πρακτικής. Εκτιμούμε ότι η πολιτική κατανομής κεφαλαίων της εταιρείας παραμένει προσανατολισμένη κυρίως σε επενδύσεις ανάπτυξης (growth capex), επιτρέποντάς της να επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ.

Συνεχίζουμε να αναμένουμε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2026, γεγονός που θα πρέπει να βοηθήσει την εταιρεία να επιτύχει περαιτέρω μείωση του χρέους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η τιμή-στόχος είναι τα 52 ευρώ και η σύσταση «αγορά».