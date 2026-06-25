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HelleniQ Energy: Διανέμει υπόλοιπο καθαρό μέρισμα €0,3803/μετοχή

H Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε, ως ημερομηνία αποκοπής του τελικού μερίσματος την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026.

HelleniQ Energy: Διανέμει υπόλοιπο καθαρό μέρισμα €0,3803/μετοχή

Δημοσιεύθηκε: 25 Ιουνίου 2026 - 21:49

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens, ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2026, αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος χρήσης ανερχόμενου στο ποσό των €0,60 ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι έχει ήδη διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα συνολικού ύψους €0,20 ανά μετοχή, το τελικό μέρισμα ανέρχεται σε €0,40 ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 300.000 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, προσαυξάνει το μέρισμα που αναλογεί στις λοιπές μετοχές, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό του τελικού μερίσματος ανά μετοχή να ανέρχεται σε €0,4003930.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το εν λόγω ποσό του τελικού μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του τελικού μερίσματος ανέρχεται σε €0,3803734 ανά μετοχή.

H Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε, ως ημερομηνία αποκοπής του τελικού μερίσματος την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Euronext Athens, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date) την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026.

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