Aktor: Στο εύρος 11,25 - 12 ευρώ η τιμή των νέων μετοχών στην ΑΜΚ

Το εύρος διάθεσης των νέων μετοχών ανακοίνωσε ο Aktor. Συγκεκριμένα, αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 11,25 και 12 ευρώ ανά μετοχή, χαμηλότερα του πήχη που είχε ορίσει η εταιρεία στα 13,53 ευρώ.

Ειδικότερα η ανακοίνωση της εισηγμένης αναφέρει:

«Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Εταιρεία ανακοινώνει στους επενδυτές ότι:

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως και τις 20 Ιουλίου 2026, το εύρος της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών στην Προσφορά αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί σε €11,25 – €12,00 ανά Νέα Μετοχή.

ανά Νέα Μετοχή. Οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 20 Ιουλίου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στο ανωτέρω εύρος τιμών. Η Εταιρεία θα ενημερώνει δεόντως το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Προσφοράς».

Ισχυρή η ζήτηση από τους επενδυτές

Με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών της συνδυασμένης προσφοράς για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ χθες το πρωί, υπήρξε σπριντ από τους επενδυτές.

Μέσα σε λίγα λεπτά, καλύφθηκε όλο το ποσό, ενώ μέχρι το μεσημέρι το συνολικό ποσό είχε καλυφθεί κατά 2,1 φορές.

«Οι επενδυτές βλέπουν θετικά το growth story της εταιρείας και αυτό αντανακλάται στο ισχυρό ενδιαφέρον που καταγράφεται. Το ερώτημα είναι πόσοι θα παραμείνουν στη μετοχή σε βάθος χρόνου και πόσοι κινούνται με βραχυπρόθεσμη λογική», τονίζουν κύκλοι της αγοράς στο Euro2day.gr.

Στη γενική συνέλευση πριν από λίγες ημέρες, ο CEO Αλέξανδρος Εξάρχου σημείωσε ότι το μείγμα των επενδυτών που έδειξαν ενδιαφέρον για τις νέες μετοχές στις συναντήσεις και τα road shows παρουσιάζει αναλογία σχεδόν 50%-50% μεταξύ hedge funds και long-only funds (επενδυτικά κεφάλαια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα).

Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι οι προσφορές την πρώτη ημέρα ξεπερνούν συνολικά το 1,3 δισ. ευρώ ενώ ο όμιλος πιθανόν να αντλήσει το ποσό των 700 - 800 εκατ. ευρώ από την έκδοση των νέων μετοχών, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς.