Τεχνική Ανάλυση: Ποια σήματα στέλνουν ΓΔ, τραπεζικός και Total Return

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.492,71 μονάδες, +1,34% στον μήνα και +1,86% στην εβδομάδα, με εύρος 2.427,76-2.567,42.

Η ανοδική πορεία τρέχει ουσιαστικά από το 2012, με σαφή επιτάχυνση από το 2023 και μετά.

Θα δούμε τρία διαγράμματα - Γενικό Δείκτη σε μηνιαία και εβδομαδιαία βάση, Τραπεζικό Δείκτη FTSE/ATHEX Banks και Δείκτη Συνολικής Απόδοσης - με τους στόχους όπως τους έχω σημειώσει πάνω στα charts.

ΓΔ, monthly chart

Γράφημα 1: Γενικός Δείκτης ΧΑ, μηνιαίο διάγραμμα, RSI(14), στόχος 2.916.

Το μηνιαίο chart δείχνει μια ανοδική δομή που τρέχει αδιάκοπα από το 2012, με το τελευταίο σκέλος να μοιάζει με τελικό, εκτεταμένο κύμα πάνω από την παλιά αντίσταση των 2.850-2.900. Το τελευταίο ανοδικό κύμα κινείται ξεκάθαρα σε ενα κανάλι και δείχνει συνέχιση της ανόδου , με στόχο τις 2.916 - επίπεδο που ταιριάζει και με Fibonacci time και με το ιστορικό υψηλό της περιόδου εκείνης. Υψηλότερα επίπεδα απαιτούν μεγάλη αυξηση του τζίρου και θετικό – ανοδικό διεθνές περιβάλλον.

Το RSI μηνιαίο στέκεται στο 79,37, με τη σήμανση στο 77,01 - δηλαδή σαφώς υπεραγορασμένο, στα ίδια επίπεδα με την κορυφή του 2007. Βλέπουμε και μια απόκλιση (τα κόκκινα βελάκια στο RSI): ο δείκτης RSI φτιάχνει χαμηλότερες κορυφές, ενώ η τιμή ανεβαίνει. Αυτό συνήθως προηγείται μιας παύσης ή διόρθωσης, όχι απαραίτητα άμεσα, αλλά κάπου κοντά στην περιοχή του στόχου.

ΓΔ, weekly chart

Γράφημα 2: Γενικός Δείκτης ΧΑ, εβδομαδιαίο, στόχος 2.910-2.930.

Στο εβδομαδιαίο η εικόνα ταιριάζει με το μηνιαίο: κανάλι ανοδικό από τα μέσα του 2023, με στόχο στο τρέχον κύμα τις 2.910-2.930 - πρακτικά το ίδιο νούμερο με τον μηνιαίο στόχο των 2.916. Δύο χρονικά πλαίσια που συγκλίνουν στο ίδιο σημείο δεν είναι τυχαίο, οπότε θεωρώ αυτή τη ζώνη αρκετά σημαντική ενώ είναι και η τοπική κορυφή πριν το τελευταίο σκέλος του secular bear market το 2009.

Το RSI εδώ είναι στο 63,20, πιο χαμηλά από το υπεραγορασμένο μηνιαίο - άρα βραχυπρόθεσμα υπάρχει ακόμα χώρος να ολοκληρωθεί η κίνηση πριν έρθει η αναπόφευκτη διόρθωση.

Δείκτης Τραπεζών , weekly chart

Γράφημα 3: FTSE/ATHEX Banks, εβδομαδιαίο, κανάλι προς 3.100+.

Οι τράπεζες είναι ο βασικός μοχλός πίσω από την άνοδο του Γενικού Δείκτη, λόγω βαρύτητας στον δείκτη. Ο δείκτης είναι στις 2.847,52 (+4,98% την εβδομάδα), μέσα σε ένα πολύ καθαρό ανοδικό κανάλι από το 2022 - η τιμή σέβεται και τα δύο άκρα του κανάλιού αρκετά πειθαρχημένα. O RSI είναι στο 58,79, ουδέτερο προς θετικό, μακριά από ακραία επίπεδα - δεν υπάρχουν σημάδια εξάντλησης ακόμα εδώ και μια κίνηση ανω των 3.100 μονάδων είναι εφικτή.

Μια μικρή παρατήρηση: οι δύο τελευταίες κορυφές του RSI (2022-23 και 2025-26) είναι ελαφρώς φθίνουσες. Δεν ακυρώνει τίποτα βραχυπρόθεσμα, αλλά είναι κάτι να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας μεσοπρόθεσμα.

Composite Total Return , weekly

Γράφημα 4: ATHEX Composite Total Return, εβδομαδιαίο, στόχος 5.460-5.500.

Ο δείκτης Total Return, που προσθέτει και τα μερίσματα και τις επιστροφές κεφαλαίου τα οποία επανεπενδύονται στις ίδιες μετοχές πάνω στη μεταβολή της τιμής, είναι στις 5.034,84 (+2,21% εβδομαδιαία).

Είναι ο πιο ρεαλιστικός τρόπος να δει κανείς τι πραγματικά κερδίζει ένας επενδυτής στο ΧΑ διαχρονικά, ειδικά με τις τράπεζες να μοιράζουν σημαντικά μερίσματα τα τελευταία χρόνια, όπως και πολλές μετοχές υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Κινείται σε ανοδικό κανάλι από το 2020, με στόχο τη ζώνη 5.460-5.500 στο πάνω άκρο. RSI στο 65,61 - θετικό αλλά όχι ακραίο, οπότε και εδώ υπάρχει περιθώριο να ολοκληρωθεί η κίνηση προς τον στόχο.

Κάτι που αξίζει να σημειωθεί: ο απλός Γενικός Δείκτης τιμών είναι ακόμα αρκετά κάτω από το υψηλό του 2009, ενώ ο Total Return το έχει ήδη υπερβεί. Δείχνει πόσο σημαντικά ήταν τα μερίσματα και οι επιστροφές κεφαλαίου όλα αυτά τα χρόνια για όποιον κράτησε τις επενδυτικές του θέσεις.

Τι μας λέει η κυματική εικόνα συνολικά

Βάζοντας τα τρία charts μαζί, βγαίνει μια αρκετά συνεκτική εικόνα: βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο ενός μεγάλου ανοδικού κύματος που ξεκίνησε από τα χαμηλά του 2020.

● Γενικός Δείκτης: στόχος ολοκλήρωσης στις 2.910-2.930 (μηνιαία 2.916).

● Τραπεζικός Δείκτης: συνέχιση μέσα στο κανάλι, με υπέρβαση των 3.100 να είναι στο τραπέζι.

● Total Return: στόχος 5.460-5.500.

Η απόκλιση στο μηνιαίο RSI του Γενικού Δείκτη, σε συνδυασμό με το ότι το εβδομαδιαίο RSI δεν είναι ακόμα ακραίο σε κανέναν από τους τρεις δείκτες, οδηγεί στο εξής σενάριο: πρώτα ολοκλήρωση της κίνησης μέσα στις ζώνες-στόχους, μετά κάποια διόρθωση ή πλάγια φάση για να «αδειάσει» η υπερβολική ορμή, και μετά θα δούμε αν υπάρχει συνέχεια. Οι τράπεζες θα κρίνουν πόσο βαθιά ή ρηχή θα είναι αυτή η πιθανή διόρθωση.

Συμπερασματικά, η εικόνα παραμένει ανοδική σε βάθος χρόνου, με τρεις καθαρούς στόχους μπροστά μας: 2.910-2.930, 3.100+ και 5.460-5.500.

Το ότι ο μηνιαίος και ο εβδομαδιαίος στόχος στον Γενικό Δείκτη ταυτίζονται σχεδόν απόλυτα δεν είναι κάτι να το προσπερνάμε εύκολα. Ταυτόχρονα, τα υπεραγορασμένα επίπεδα και η απόκλιση στο μηνιαίο RSI λένε να μην εφησυχάζουμε - μια διόρθωση μόλις πιάσουμε τους στόχους θα ήταν απόλυτα λογική, ειδικά αν μπει στη μέση κάποιο αρνητικό μακρο ή γεωπολιτικό νέο.

Καλό θα ήταν να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των δεικτών γύρω από αυτές τις ζώνες και να έχουμε ξεκάθαρο πλάνο διαχείρισης κινδύνου, καθώς πλησιάζουμε τους στόχους τους επόμενους μήνες.