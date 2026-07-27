Citi: Περιθώριο ανόδου 27,5% για τη μετοχή της Πειραιώς

Σύσταση Αγοράς (Buy) διατηρεί για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς η Citi, η οποία κρατά αμετάβλητη την τιμή-στόχο στα 11,35 ευρώ. Με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής στα 8,90 ευρώ, η χρηματιστηριακή βλέπει περιθώριο ανόδου 27,5%, ενώ μαζί με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 4,5% η συνολική προσδοκώμενη απόδοση διαμορφώνεται στο 32%.

Η Citi προχώρησε σε μικρές μόνο αλλαγές στο μοντέλο αποτίμησης της Πειραιώς μετά την ενημέρωση της διοίκησης ενόψει των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου. Οι προσαρμογές οδηγούν σε οριακή αύξηση των προβλέψεων για τα κέρδη ανά μετοχή, κατά 0,5% για το 2026 και το 2027, 0,3% για το 2028 και 0,2% για το 2029.

Οι αλλαγές αντανακλούν κυρίως την καλύτερη εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, τα οποία ενισχύονται από τη διαχείριση περιουσίας, τα αμοιβαία κεφάλαια και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, καθώς και τη διατήρηση ισχυρών καθαρών εσόδων από τόκους λόγω των υψηλότερων επιτοκίων.

Αντίθετα, η Citi προχώρησε σε ελαφρά μείωση των εκτιμήσεων για τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις (trading), αν και σημειώνει ότι η ζημιά των 18 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο έχει ήδη αντισταθμιστεί πλήρως στο δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τη διοίκηση.

Η εικόνα που μετέφερε η διοίκηση της Πειραιώς ενισχύει την εκτίμηση ότι η τράπεζα μπορεί να υπερβεί ορισμένους ετήσιους στόχους, σύμφωνα με τη Citi.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, δημιουργώντας περιθώρια υπέρβασης του στόχου για καθαρό περιθώριο τόκων (NIM) στο 2,1%. Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα παραμένουν υπό έλεγχο, στα επίπεδα του πρώτου τριμήνου, ενώ το κόστος κινδύνου επιβεβαιώνει τον ετήσιο στόχο των 50 μονάδων βάσης.

Η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) να διατηρείται σταθερός. Παράλληλα, η τράπεζα εκτιμά ότι οι έκτακτες επιβαρύνσεις για το 2026 θα είναι περιορισμένες, σε επίπεδο λίγων εκατομμυρίων ευρώ, και θα αφορούν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον Νόμο Κατσέλη.

Η εικόνα στα μεγέθη

Η πιστωτική επέκταση στο πρώτο εξάμηνο κινείται εντός του ετήσιου στόχου για αύξηση των δανείων κατά 8%-9%, ενώ οι καταθέσεις ανέκαμψαν σημαντικά στο δεύτερο τρίμηνο, κυρίως λόγω εισροών από εταιρικούς πελάτες.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 αναμένεται να ενισχυθεί οριακά και να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 13% έως το τέλος του έτους.

Για τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, τα οποία ανακοινώνονται στις 29 Ιουλίου, η Citi προβλέπει καθαρά κέρδη 311 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13% σε ετήσια βάση. Τα οργανικά έσοδα από προμήθειες αναμένεται να ανέλθουν στα 207 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25%.

Ο δείκτης αποδοτικότητας ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 15,3%, ενώ ο δείκτης CET1 στο 14,7%.

Οι κίνδυνοι

Η Citi επισημαίνει ως βασικούς κινδύνους για την επίτευξη της τιμής-στόχου μια πιθανή ασθενέστερη πορεία των εσόδων και των περιθωρίων κέρδους, η μη επίτευξη των προβλεπόμενων εξοικονομήσεων κόστους, καθώς και τυχόν αυξημένες προβλέψεις λόγω μακροοικονομικών αβεβαιοτήτων.

Στους κινδύνους περιλαμβάνονται επίσης η εκτέλεση του σχεδίου ανάπτυξης της ψηφιακής τράπεζας Snappi, αλλά και μια ενδεχόμενη παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές ενέργειας και ενίσχυση του πληθωρισμού.