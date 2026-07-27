Τράπεζες: Ισχυρά κέρδη αναμένει η Piraeus Securities στο 2ο τρίμηνο

Ισχυρή κερδοφορία και σημαντική επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αναμένει για τις ελληνικές τράπεζες (Eurobank, Alpha Bank, Εθνική ) η Piraeus Securities, εκτιμώντας ότι οι θετικές επιδόσεις δημιουργούν περιθώρια για αναθεώρηση των ετήσιων στόχων προς το καλύτερο.

Τιμές Στόχοι και Συστάσεις για τις Ελληνικές Τράπεζες

24 Ιουλίου 2026, σε ευρώ

Τράπεζα Σύσταση Τελευταίο Κλείσιμο Τιμή Στόχος Αναμενόμενη Απόδοση Αlpha Bank Outperform €3,918 €5,50 +50% Eurobank Outperform €4,361 €5,20 +32% Εθνική Τράπεζα Outperform €15,69 €17,70 +28%

ΠΗΓΗ: Piraeus Securities Επεξεργασία: Euro2day.gr

Eurobank

Για την Eurobank, η οποία ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, προβλέπονται καθαρά κέρδη €377 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας άλμα 14% σε τριμηνιαία βάση από €331 εκατ. το πρώτο τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να αυξηθούν στα €677 εκατ. από €633 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας άνοδο 7,1%. Η καθαρή δανειοδότηση εκτιμάται στο €1,1 δισ., εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο στη διοίκηση να αυξήσει τη συνολική πρόβλεψη για τη δανειοδότηση του έτους πάνω από τα €4,1 δισ., από €3,8 δισ. προηγουμένως. Στα 209 εκατ. εκτιμώνται τα έσοδα από προμήθειες.

Αlpha Bank

Στην Αlpha Bank, με την ανακοίνωση των μεγεθών να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη αναμένεται να εκτοξευτούν στα €240 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο από €182 εκατ. το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 32%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπεται να αυξηθούν στα €425 εκατ. από €399 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενισχυμένα κατά 6,4%. Ταυτόχρονα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες εκτιμώνται στα €147 εκατ., σημειώνοντας άλμα 20,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένεται να φτάσουν τα €39,1 δισ.

Εθνική

Οσον αφορά την Εθνική Τράπεζα, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιοποιηθούν την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να διαμορφωθούν στα €278 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμάται ότι θα αναρριχηθούν στα €552 εκατ. από €531 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,9%. Τα έσοδα από προμήθειες αναμένει να διαμορφωθούν στα 123 εκατ.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα οργανικά έσοδα θα ευνοηθούν από την ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου μετά την αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξέλιξη που προσφέρει περιθώριο αναβάθμισης των ετήσιων κερδών ανά μετοχή πάνω από τα €1,45.