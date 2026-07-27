Optima: Οι τράπεζες αναθεωρούν τους στόχους για κέρδη και ΝΙΙ

Θετικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου και αναβαθμίσεις των προβλέψεων για το 2026 αναμένει η Optima Bank από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι η ισχυρή πιστωτική επέκταση, τα υψηλότερα επιτόκια και η συγκράτηση του κόστους θα οδηγήσουν τις διοικήσεις σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και την κερδοφορία.

Διατηρεί αμετάβλητες τόσο τις συστάσεις όσο και τις τιμές-στόχους για το σύνολο των συστημικών τραπεζών. Ειδικότερα, διατηρεί σύσταση Buy για την Alpha Bank, με τιμή-στόχο τα 4,79 ευρώ, για τη Eurobank με τιμή-στόχο τα 5,05 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα με τιμή-στόχο τα 18,10 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς με τιμή-στόχο τα 10,52 ευρώ.

Η ανάλυση προβλέπει ότι όλες οι συστημικές τράπεζες θα εμφανίσουν ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, με μοχλό την αύξηση των χορηγήσεων, τη διατήρηση των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων σε υψηλά επίπεδα, τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και τη σταθερή ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων.

Η πιστωτική επέκταση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή για την Πειραιώς και τη Eurobank, που είχαν ήδη καταγράψει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στο πρώτο τρίμηνο, ενώ η Εθνική Τράπεζα και η Αlpha Bank εκτιμάται ότι θα επιταχύνουν τον ρυθμό αύξησης των δανείων μετά το πιο ήπιο ξεκίνημα της χρονιάς. Καταλυτικά λειτούργησαν η ισχυρή ζήτηση από τις επιχειρήσεις και η επίσπευση των εκταμιεύσεων ενόψει της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παράλληλα, τα επιτόκια της αγοράς εξακολουθούν να κινούνται υψηλότερα από τις παραδοχές των διοικήσεων στην αρχή του έτους, γεγονός που, σε συνδυασμό με την ισχυρή πιστωτική επέκταση, αναμένεται να αποτυπωθεί ακόμη περισσότερο στα αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά επίσης ότι η αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Κατσέλη θα έχει περιορισμένη επίπτωση στα αποτελέσματα, καθώς οι τράπεζες έχουν σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις τα προηγούμενα χρόνια.

Αlpha Bank

Η Alpha Bank εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, με βασικούς μοχλούς την αύξηση των χορηγήσεων και των βασικών λειτουργικών εσόδων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπεται να αυξηθούν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση και κατά 10% σε ετήσια, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να ενισχυθούν κατά 29% και 33% αντίστοιχα, λόγω της πιστωτικής δραστηριότητας και της επιστροφής κεφαλαίου από την Prodea. Τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 253 εκατ. ευρώ, διατηρώντας την τράπεζα σε τροχιά επίτευξης του στόχου για κέρδη 950 εκατ. ευρώ το 2026.

Eurobank

Για τη Eurobank προβλέπεται ακόμη ένα τρίμηνο ισχυρής κερδοφορίας, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται περίπου 10% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο. Η αύξηση των χορηγήσεων αναμένεται να παραμείνει ισχυρή στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, οδηγώντας σε άνοδο 3% των καθαρών εσόδων από τόκους και δημιουργώντας προϋποθέσεις για αναβάθμιση των στόχων της διοίκησης. Τα έσοδα από προμήθειες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4%, ενώ τόσο το λειτουργικό κόστος όσο και το κόστος κινδύνου εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερά.

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να εμφανίσει αύξηση 4% στα βασικά λειτουργικά έσοδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3%, χάρη στην ενίσχυση των χορηγήσεων, ενώ η θετική επίδραση των υψηλότερων επιτοκίων αναμένεται να αποτυπωθεί ακόμη περισσότερο στο δεύτερο εξάμηνο. Τα έσοδα από προμήθειες προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 7% σε ετήσια βάση, αλλά και τα καθαρά κέρδη και τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν επίσης κατά περίπου 7%.

Τράπεζα Πειραιώς

Η Πειραιώς αναμένεται επίσης να παρουσιάσει ισχυρή κερδοφορία, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 8% σε τριμηνιαία και κατά 10% σε ετήσια βάση. Η ομαλοποίηση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις, μετά τις ζημιές του πρώτου τριμήνου, θα ενισχύσει τα αποτελέσματα, ενώ παρά την ελαφρά αύξηση των προβλέψεων, η πορεία της κερδοφορίας παραμένει αμετάβλητη.

Αποτίμηση

Η Optima Bank εξακολουθεί να θεωρεί ελκυστικές τις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος συνδυάζει ισχυρή κερδοφορία, βιώσιμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) σε επίπεδα άνω του 15%, αυξανόμενες μερισματικές διανομές και υγιείς προοπτικές πιστωτικής επέκτασης.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με δείκτη P/E 9-11 φορές για το 2026, έναντι περίπου 11 φορές για τις τράπεζες της Νότιας Ευρώπης, και με δείκτη P/TBV 1,09-1,54 φορές, έναντι περίπου 1,95 φορές για τις ευρωπαϊκές ομοειδείς τους. Υπό αυτό το πρίσμα, η χρηματιστηριακή επαναλαμβάνει τη σύσταση Buy για το σύνολο του κλάδου.