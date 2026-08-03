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Allwyn: Αγόρασε 463.200 ίδιες μετοχές σε μία εβδομάδα

Η Allwyn συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, διαθέτοντας περισσότερα από 6,1 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 463.200 μετοχών κατά το διάστημα 27-31 Ιουλίου.

Allwyn: Αγόρασε 463.200 ίδιες μετοχές σε μία εβδομάδα

Δημοσιεύθηκε: 3 Αυγούστου 2026 - 13:21

Συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών η Allwyn AG, καθώς κατά το διάστημα από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 προχώρησε στην απόκτηση συνολικά 463.200 ιδίων μετοχών μέσω του Euronext Athens, δαπανώντας συνολικά 6.106.707,99 ευρώ.

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς που είχε ανακοινωθεί στις 4 Ιουνίου 2026, με τη μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης να διαμορφώνεται στα περίπου 13,18 ευρώ ανά μετοχή.

ΗμερομηνίαΑριθμός μετοχώνΣυνολικό ποσό (€)Μέση τιμή (€)
27/07/202680.2881.044.281,9313,0067
28/07/2026102.5281.346.541,2413,1334
29/07/202674.060984.998,0013,3000
30/07/2026117.9011.561.917,0813,2477
31/07/202688.4231.168.969,7413,2202
Σύνολο463.2006.106.707,9913,1820

Μετά τις τελευταίες συναλλαγές, η Allwyn κατέχει συνολικά 38.450.088 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,77% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

Η συνέχιση των επαναγορών εντάσσεται στην πολιτική κεφαλαιακής διαχείρισης της εταιρείας και αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης της διοίκησης στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Allwyn, ενώ παράλληλα αυξάνει το ποσοστό των ιδίων μετοχών που διακρατά ο όμιλος.

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