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Piraeus Securities: Στα 64,40 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για Metlen

Η αναβάθμιση στηρίζεται κυρίως στην επένδυση στο Γάλλιο, αλλά και στις προοπτικές των δραστηριοτήτων αποθήκευσης ενέργειας και Υποδομών & Παραχωρήσεων. Σύσταση outperform.

Piraeus Securities: Στα 64,40 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για Metlen

Δημοσιεύθηκε: 3 Αυγούστου 2026 - 17:17

Η Piraeus Securities αναβάθμισε την τιμή-στόχο για τη Metlen στα €64,40 από €59,50 προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση Outperform.

Κύριος λόγος της αναβάθμισης είναι η επένδυση της εισηγμένης στο Γάλλιο, η οποία προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το β΄ εξάμηνο του 2027. Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία διάθεσης παραγωγής με κορυφαία αμερικανική τεχνολογική εταιρεία.

Η έκθεση εκτιμά ότι η δραστηριότητα στο Γάλλιο μπορεί να συνεισφέρει περίπου €135 εκατ. EBITDA το 2028, ενώ αποτιμάται σε περίπου €1,4 δισ. στο βασικό σενάριο. Οι αναλυτές θεωρούν ότι η έκθεση της METLEN στις κρίσιμες πρώτες ύλες προσφέρει επιπλέον περιθώριο ανόδου στην αποτίμηση της εταιρείας στο μέλλον.

Για τον ενεργειακό τομέα, η Piraeus Securities υιοθετεί πιο συντηρητικές παραδοχές για τις παραδοσιακές δραστηριότητες EPC, αλλά υπογραμμίζει τη στρατηγική ανάπτυξη στην αποθήκευση ενέργειας (BESS), με έργα που ξεπερνούν τα 2 GW σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη.

Αναβαθμισμένες είναι επίσης οι εκτιμήσεις για τον κλάδο Υποδομών & Παραχωρήσεων (περίπου 900 εκατ.) αντανακλώντας τη βελτιωμένη προοπτική κερδοφορίας του τομέα.

Η έκθεση τονίζει ότι η ευελιξία της διοίκησης στην κατανομή κεφαλαίων και οι θετικές τάσεις στα μέταλλα μπορούν να οδηγήσουν τη Metlen στην επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για EBITDA περίπου €2 δισ.

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