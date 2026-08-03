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Galaxy Cosmos Mezz: Έλαβε πληρωμές κουπονιών ύψους €1,2 εκατ.

Οι πληρωμές κουπονιών αφορούν τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Galaxy IV Funding DAC.

Δημοσιεύθηκε: 3 Αυγούστου 2026 - 17:46

Galaxy Cosmos Mezz: Έλαβε πληρωμές κουπονιών ύψους €1,2 εκατ.

Βάση της τακτικής ενημέρωσης των επενδυτών, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Galaxy Cosmos Mezz PLC (η "Εταιρεία"):

1. Στις 3 Αυγούστου του 2026, η Εταιρεία έλαβε πληρωμές κουπονιών ύψους €1.2 εκατομμυρίων από τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Galaxy IV Funding DAC.

2. Με σκοπό την ενίσχυση των γνωστοποιήσεων προς την αγορά, η Εταιρεία έχει ενημερώσει το αρχείο με όλες τις οικονομικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί στην Εταιρεία σχετικά με τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων Cosmos, Galaxy II, Galaxy IV και Orion (από κοινού οι "Συναλλαγές Τιτλοποίησης"), το οποίο μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.galaxycosmosmezz.com.

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