#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Helleniq Energy: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς ανέρχεται σε 1.500.000 μετοχές.

Helleniq Energy: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Δημοσιεύθηκε: 5 Αυγούστου 2026 - 19:51

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. κατ’ εφαρμογή α) της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2026 (η «Γενική Συνέλευση» ) η οποία ενέκρινε την υιοθέτηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών (το «Πρόγραμμα Αγοράς») και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης για την υλοποίησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και β) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 5ης Αυγούστου 2026, ανακοινώνει την πρόθεσή της για έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος Αγοράς, προκειμένου να εξυπηρετήσει τη δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη της, καθώς και σε στελέχη συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της, που θεσπίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 27.06.2024.

Ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς ανέρχεται σε 1.500.000 μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,491% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με κατώτατο όριο απόκτησης τα πέντε ευρώ (€5,00) και ανώτατο όριο τα είκοσι ευρώ (€20,00) ανά μετοχή, και για περίοδο 24 μηνών, αρχής γενομένης από την ημέρα έγκρισης του Προγράμματος Αγοράς από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι την 25η Ιουνίου 2028.

Το ακριβές ποσό που θα διατεθεί για την απόκτηση των ιδίων μετοχών εξαρτάται από την τιμή της μετοχής κατά την περίοδο επαναγοράς και πάντως δεν θα ξεπεράσει κατ’ ανώτατο τα € 30 εκατ. (ανώτατη τιμή επαναγοράς του ανώτατου αριθμού μετοχών).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανδρέας Σιάμισιης: Το τρίτο τρίμηνο θα είναι πιο δυνατό

HelleniQ Energy: Εκτίναξη κερδών στα 393 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Η Μαρία, το δεύτερο (σκληρό) χτύπημα και τα γκάλοπ-Τα ψιλά γράμματα στη Cenergy-Tips για Jumbo, ΕΛΠΕ, ΓΕΚ Τέρνα

Εκτίναξη περιθωρίων διύλισης τον Ιούλιο, ώθηση για Motor Oil - Helleniq Energy

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο