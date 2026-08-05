Helleniq Energy: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. κατ’ εφαρμογή α) της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2026 (η «Γενική Συνέλευση» ) η οποία ενέκρινε την υιοθέτηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών (το «Πρόγραμμα Αγοράς») και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης για την υλοποίησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και β) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 5ης Αυγούστου 2026, ανακοινώνει την πρόθεσή της για έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος Αγοράς, προκειμένου να εξυπηρετήσει τη δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη της, καθώς και σε στελέχη συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της, που θεσπίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 27.06.2024.

Ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς ανέρχεται σε 1.500.000 μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,491% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με κατώτατο όριο απόκτησης τα πέντε ευρώ (€5,00) και ανώτατο όριο τα είκοσι ευρώ (€20,00) ανά μετοχή, και για περίοδο 24 μηνών, αρχής γενομένης από την ημέρα έγκρισης του Προγράμματος Αγοράς από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι την 25η Ιουνίου 2028.

Το ακριβές ποσό που θα διατεθεί για την απόκτηση των ιδίων μετοχών εξαρτάται από την τιμή της μετοχής κατά την περίοδο επαναγοράς και πάντως δεν θα ξεπεράσει κατ’ ανώτατο τα € 30 εκατ. (ανώτατη τιμή επαναγοράς του ανώτατου αριθμού μετοχών).