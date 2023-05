Υπ. Εργασιας: Βραβείο στο πρόγραμμα «Στέγαση-Εργασία για αστέγους»

Στο επίσημο γκαλά των Πανευρωπαϊκών Βραβείων Καινοτομίας στην Πολιτική, στις 11 Μαΐου 2023 στο Palace of Culture στη Βαρσοβία, τα επιτυχημένα έργα από έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν τα βραβεία σε 8 διαφορετικές κατηγορίες. Από 337 υποβληθέντα πολιτικά έργα από 26 χώρες, η κριτική επιτροπή από 1045 πολίτες είχε επιλέξει 80 φιναλίστ, 10 για κάθε κατηγορία. Όλα αντιπροσωπεύουν διαφορετικές καινοτόμες ιδέες που κάνουν πραγματική διαφορά στις κοινότητές τους. Προέρχονται από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, από τοπικό έως εθνικό, και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Ελλάδα ξεχώρισε με 5 φιναλίστ σε 4 κατηγορίες, με το έργο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» να κερδίζει το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Κοινωνική Συνοχή» και τη θερμή υποδοχή των παρευρισκόμενων.

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής. Προκηρύσσεται κάθε δύο χρόνια και λειτουργεί σε 43 Δήμους σε όλη τη χώρα παρέχοντας επιδότηση ενοικίου στους ωφελούμενους για δύο χρόνια, καθώς και κάλυψη βασικών δαπανών για οικοσκευές και πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ, επιδότηση του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για ένα χρόνο για εξεύρεση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή για τη δημιουργία επιχείρησης και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης.

Το πρόγραμμα διαφορεοποιείται σημαντικά από τις παραδοσιακές πολιτικές για τους αστέγους στην Ελλάδα, οι οποίες συχνά επικεντρώνονται στη διαχείριση και όχι στην επίλυση του προβλήματος. Δίνει προτεραιότητα στην παροχή ασφαλούς και οικονομικά προσιτής στέγασης σε ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία, των LGBTQI+ ατόμων, των προσφύγων και των μεταναστών, των ατόμων που εγκαταλείπουν ιδρύματα (φυλακές, κέντρα αποκατάστασης και καταφύγια ανηλίκων), ηλικιωμένους και μονογονεϊκές οικογένειες. Βοηθά επίσης τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις ΜΚΟ να αναπτύξουν τεχνογνωσία και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ τοπικών οργανώσεων, ιδιοκτητών και εργοδοτών.

Με την τρίτη φάση του έργου να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης του προγράμματος δείχνουν ότι τουλάχιστον το 85% των νοικοκυριών που έχουν αποχωρήσει από το πρόγραμμα μέχρι στιγμής έχουν παραμείνει στο σπίτι τους, λαμβάνοντας το Στεγαστικό Επίδομα. Λόγω της επιτυχίας του, το πρόγραμμα αποτελεί μόνιμη δημόσια κρατική πολιτική από το 2020.

Η Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης και εκτελούσα χρέη Γενικής Γραμματέως Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κα. Ελένη Γιώτη, δήλωσε:

«Είναι τιμή για τη χώρα μας η βράβευση αυτή, και αποτελεί αναγνώριση της δουλειάς που κάνουμε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών και μέσα από αυτές, στην υλοποίηση δράσεων για τη στήριξη των ευάλωτων συνανθρώπων μας με στόχο τη συμπερίληψη και βελτίωση της ζωής των πολιτών μας. Αναβαθμίζουμε συνεχώς τα προγράμματά μας ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις.»

Τη σημαντική διάκριση του φιναλίστ απέσπασαν άλλα 4 ελληνικά έργα:

Στην κατηγορία της Προστασίας του Κλίματος (Climate Protection) το Αμοργόραμα , μία συνεργασία του Δήμου Αμοργού με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού αλλά και τη Δράση «Just Go Zero Tilos» από τον Δήμο Τήλου.

, μία συνεργασία του Δήμου Αμοργού με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού αλλά και τη Δράση από τον Δήμο Τήλου. Στην κατηγορία Τοπική Ανάπτυξη (Local Development), ο Δήμος Χαλανδρίου με το πρόγραμμα Cultural Hidrant.

Τέλος, στην κατηγορία Εκπαίδευση (Education), ο Δήμος Ιλίου με το έργο Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου.

Από το 2017, τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική απονέμονται κάθε χρόνο για να τιμήσουν το πολιτικό έργο σε όλη την Ευρώπη – ανεξαρτήτως κόμματος ή χώρας, αναγνωρίζοντας πρωτοβουλίες που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων και ενισχύουν τη δημοκρατία. Κάτω από το σύνθημα «Το θάρρος νικάει την προκατάληψη», οι φιναλίστ και οι καλεσμένοι του φετινού έτους συγκεντρώθηκαν για να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες σχετικά με τη δημοκρατία, τις τεχνολογίες, την πολιτική και τη συμμετοχή των πολιτών. Το γκαλά προσέλκυσε περισσότερους από 500 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πολιτικοί, πρεσβευτές και εκπρόσωποι της κοινωνίας πολιτών και εταιρειών από όλο τον κόσμο.

«Ο θεσμός των Βραβείων Καινοτομίας στην Πολιτική κερδίζει διαρκώς σε κύρος και πανευρωπαϊκή αποδοχή, έχοντας πλέον εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς όσον αφορά στην αναγνώριση και στην προβολή του καινοτομικού δημοκρατικού έργου. Στις μέρες μας η Δημοκρατία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και κινδύνους, ακόμα και στη δημοκρατική Ευρώπη, ως εκ τούτου η ανάδειξη του πολιτικού έργου, που στηρίζεται και ταυτόχρονα ενδυναμώνει και ανανεώνει τη συμμετοχή των πολιτών και τις δημοκρατικές διαδικασίες είναι εξαιρετικά σημαντική», σχολίασε ο Δημήτρης Ρούλιας, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καινοτομίας στην Πολιτική στην Ελλάδα και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Out of the Box.