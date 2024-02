Σόφι Ιν’τ Φελτ για Τέμπη: Ολα στο φως, απονομή δικαιοσύνης

«Είναι ζωτικής σημασίας να έρθουν στο φως όλα τα γεγονότα και να αποδοθεί δικαιοσύνη», γράφει η ευρωβουλευτής Σόφι Ιν’τ Φελτ με αφορμή τον έναν χρόνο από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η ανάρτηση στα social media:

«Πριν από ένα χρόνο σαν σήμερα, 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη της Ελλάδας», αναφέρει.

«Το ατύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν είχε εγκατασταθεί το απαιτούμενο σύστημα σιδηροδρομικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας να έρθουν στο φως όλα τα γεγονότα και να αποδοθεί δικαιοσύνη».

One year ago today 57 people died in the train crash at #Τεμπη, Greece. The accident might have been avoided if the required rail safety system had been installed. It is vital that all facts are brought to light and that justice is done.