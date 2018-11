Ινδονησία: Αεροσκάφος χτύπησε σε στύλο ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί

Ένα αεροσκάφος της εταιρείας Lion Air χτύπησε σήμερα σε έναν στύλο, κατά τη διάρκεια της απογείωσής του από το αεροδρόμιο του Μπενγκούλου, στη Σουμάτρα, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, μόλις 10 ημέρες αφότου αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας κατέπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 189 άνθρωποι.

Το αεροσκάφος μετέφερε 143 επιβάτες και επταμελές πλήρωμα και είχε ως τελικό προορισμό την Τζακάρτα. Χτύπησε στον στύλο με το αριστερό φτερό του, ενώ τροχοδρομούσε στην πίστα του αεροδρομίου πριν από την απογείωσή του.

Λόγω της ζημιάς, οι επιβάτες αναγκάστηκαν να κατέβουν και να επιβιβαστούν σε άλλο αεροσκάφος.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν την τρύπα στην άκρη του αριστερού φτερού.

Lion Air Flight 633 clipped its wing on a pole at Fatmawati Soekarno Airport, causing the flight to be cancelled.



For more news and video from around the world, head here: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/S4D3ymuAoD