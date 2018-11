Τραμπ: Είχα πολύ καλή συζήτηση με τον Κινέζο πρόεδρο

Μέσω Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε την Πέμπτη ότι είχε «πολύ καλή» συνομιλία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για το εμπόριο και τη Βόρεια Κορέα. Είπε επίσης ότι οι δυο τους σχεδιάζουν να συναντηθούν στην επερχόμενη Σύνοδο G20.

«Μόλις είχα μία μακρά και πολύ καλή συζήτηση με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ της Κίνας. Συζητήσαμε για πολλά θέματα, με έμφαση στο Εμπόριο», έγραψε ο Τραμπ.

«Επίσης είχαμε καλή συζήτηση για τη Βόρεια Κορέα!», ανέφερε.

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea!