Δεκατρείς νεκροί από πυροβολισμούς σε μπαρ στην Καλιφόρνια

Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους συνολικά, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού και του ύποπτου δράστη, κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο νυχτερινό κέντρο Borderline Bar and Grill στο Θάουζαντ Όουκς της Καλιφόρνιας, το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα), σύμφωνα με τον σερίφη Geoff Dean.

Οπως μεταδίδουν πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης, o ύποπτος ένοπλος δράστης είναι επίσης νεκρός, ενώ οι τραυματίες είναι τουλάχιστον δώδεκα. Υπήρχαν 200 άνθρωποι μέσα στο μπαρ εκείνη την ώρα.

Πολλοί φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Pepperdine ήταν στο μπαρ όταν ο ένοπλος άνοιξε πυρ, όπως ανακοίνωσε το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Twitter.

The University has determined that multiple Pepperdine students were on site at Borderline Bar and Grill in Thousand Oaks. At this time, the University is working to identify and provide support to those students. (1/2)