Παραιτήσεις υπουργών της Μέι μετά τη συμφωνία για το Brexit

Μάχη για την πολιτική επιβίωσή της δίνει η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, την ώρα που μία «επανάσταση» μέσα στο κόμμα της απειλεί να «εκτροχιάσει» τα σχέδιά της για το Brexit και να αναγκάσει το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία.

Τρεις από τους υπουργούς της παραιτήθηκαν σήμερα, διαφωνώντας με το σχέδιο για την έξοδο της χώρας από το μπλοκ.

Εκτός κυβέρνησης βρίσκεται και η υπουργός Εργασίας, Esther McVey, καθώς με επιστολή της υπέβαλε την παραίτηση της.

«Η συμφωνία που παρουσιάσατε χθες στο υπουργικό συμβούλιο δεν τιμά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος», γράφει στην επιστολή της.

Η Esther McVey

Νωρίτερα είχε παραιτηθεί ο βρετανός υπουργός αρμόδιος για το Brexit Ντομινίκ Ράαμπ, ο οποίος είχε αναλάβει το καλοκαίρι, μετά την παραίτηση του Ντέιβιντ Ντέιβις. Το ρυθμιστικό καθεστώς που προτείνεται για τη Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί πολύ πραγματική απειλή για την ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, σημειώνει.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz