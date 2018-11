Τραμπ προς μετανάστες: Πηγαίνετε στο σπίτι σας!

«Ο δήμαρχος της Τιχουάνα του Μεξικού μόλις ανέφερε ότι "η πόλη δεν είναι καλά προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τόσους πολλούς μετανάστες, οι καθυστερήσεις θα διαρκέσουν 6 μήνες". Ομοίως, οι ΗΠΑ είναι καλά προετοιμασμένες γι΄ αυτή την εισβολή και δεν θα την ανεχθούν. Προκαλούν εγκληματικές πράξεις και μεγάλα προβλήματα στο Μεξικό. Πηγαίνετε στο σπίτι σας!», σημείωσε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

The Mayor of Tijuana, Mexico, just stated that “the City is ill-prepared to handle this many migrants, the backlog could last 6 months.” Likewise, the U.S. is ill-prepared for this invasion, and will not stand for it. They are causing crime and big problems in Mexico. Go home!