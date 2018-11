ΟΟΣΑ: Επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης στο 3,5% το 2019 και 2020

Οι εμπορικές εντάσεις και τα υψηλότερα επιτόκια επιβραδύνουν την παγκόσμια ανάπτυξη, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις απότομης καθοδικής πορείας, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού, η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδύνει από το 3,7% φέτος στο 3,5% το 2019 και 2020. Οι προηγούμενες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 3,7% ανάπτυξη το 2019.

Η επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης θα είναι μεγαλύτερη σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ, με αρκετές αναδυόμενες οικονομίες να έχουν εκροές κεφαλαίων καθώς η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα αυξάνει σταδιακά τα επιτόκια.

Ο ΟΟΣΑ μειώνει τις προοπτικές του για χώρες που αντιμετωπίζουν κινδύνους, όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Τουρκία και η Νότια Αφρική.

Ενας πλήρης εμπορικός πόλεμος και η οικονομική αβεβαιότητα ως αποτέλεσμα αυτού θα μπορούσε να στερήσει 0,8% από το παγκόσμιο ΑΕΠ μέχρι το 2021, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Οργανισμού, που μεταδίδει το Reuters.

Global economic #growth has peaked: Global #GDP expected to expand by 3.5% in 2019, compared with the previous forecast of 3.7%.



More from the new #EconomicOutlook ➡️ https://t.co/IMSNNeLzV5 pic.twitter.com/9sUn5U61DV