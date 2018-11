Σάλος στην επιστημονική κοινότητα για τα «πρώτα γενετικά τροποποιημένα μωρά»

Περισσότεροι από 100 επιστήμονες, οι περισσότεροι εκ των οποίων από την Κίνα, καταδίκασαν τους ισχυρισμούς γενετιστή ότι δημιούργησε τα πρώτα γενετικά τροποποιημένα μωρά, χαρακτηρίζοντας το «τρελό» και «ανήθικο».

Όπως αναφέρει το Reuters, σε ανοικτή επιστολή τους που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, οι επιστήμονες δηλώνουν πως η χρήση της τεχνολογίας CRISPR-Cas9 για την τροποποίηση των γονιδιωμάτων ανθρωπίνων εμβρύων είναι επικίνδυνη, αδικαιολόγητη και πως βλάπτει τη φήμη και την ανάπτυξη της βιοϊατρικής κοινότητας στην Κίνα.

Το CRISPR-Cas9 είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στους επιστήμονες ουσιαστικά να αποκόψουν και να επικολλήσουν DNA, με την ελπίδα να μπορέσουν να υπάρξουν γενετικές διορθώσεις ασθενειών. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνολογίας αυτής και την ηθική της.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, ο επιστήμονας He Jiankui υπερασπίστηκε το επίτευγμά του, λέγοντας πως προχώρησε στην γενετική τροποποίηση για να βοηθήσει ώστε να προστατευθούν τα μωρά από μελλοντική προσβολή από τον ιό HIV, ο οποίος προκαλεί AIDS.

«Η βιοϊατρική ηθική για αυτήν την επωνομαζόμενη έρευνα υπάρχει μόνον κατ’ όνομα. Η διενέργεια άμεσων ανθρώπινων πειραμάτων μόνον τρελή μπορεί να χαρακτηριστεί», αναφέρεται στην επιστολή των επιστημόνων, που αναρτήθηκε από την κινεζική ιστοσελίδα The Paper.

«Το κουτί της Πανδώρας άνοιξε. Μπορεί ακόμα να έχουμε μια αμυδρή ελπίδα να το κλείσουμε πριν είναι πολύ αργά», τονίζεται στην επιστολή, η οποία είναι γραμμένη στα κινέζικα και την οποία υπογράφουν περίπου 120 επιστήμονες.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Fudan, Yang Zhengang, είπε στο Reuters πως υπέγραψε την επιστολή διότι η τροποποίηση γονιδιωμάτων «είναι πολύ επικίνδυνη».

Το Southern University of Science and Technology, όπου ο He είναι αναπληρωτής καθηγητής, δήλωσε πως δεν γνωρίζει το ερευνητικό έργο και πως ο He βρίσκονταν σε άδεια άνευ αποδοχών από τον Φεβρουάριο.

Η κινεζική εθνική επιτροπή Υγείας εξέφρασε χθες την «έντονη ανησυχία» της και είπε πως έχει διατάξει τις αρμόδιες αρχές «να ερευνήσουν αμέσως και να αποσαφηνίσουν το ζήτημα».