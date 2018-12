Τέλος στην κούρσα εξοπλισμών θέλει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα τη βούλησή του να εργαστεί μαζί με τους ομολόγους του της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να μπει ένα τέλος στην «ανεξέλεγκτη» πλέον κούρσα εξοπλισμών.

«Είμαι βέβαιος ότι, στο μέλλον, ο πρόεδρος Σι και εγώ ο ίδιος, μαζί με τον πρόεδρο Πούτιν, θα αρχίσουμε να μιλάμε για μια ουσιαστική διακοπή αυτού που έχει γίνει μια τεράστια και ανεξέλεγκτη κούρσα εξοπλισμών» έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, δύο ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη στο Μπουένος Άιρες, στο περιθώριο της Συνόδου της G20. «Οι ΗΠΑ δαπάνησαν 716 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Τρέλα!» συμπλήρωσε ο ίδιος, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τον Αύγουστο ένα νομοσχέδιο για την αμυντική πολιτική ύψους 716 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προβλέπει αμυντικές δαπάνες, αυστηρούς κανόνες για τον περιορισμό των κινεζικών επενδύσεων σε αμερικανικές επιχειρήσεις τεχνολογίας και αυξημένες δαπάνες στον τομέα της πυραυλικής άμυνας.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy!