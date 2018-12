Μέρκελ: Ηταν χαρά και τιμή μου η ηγεσία του κόμματος

Με μία συναισθηματική ομιλία αποχαιρέτησε η Άνγκελα Μέρκελ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα την Παρασκευή.

Μιλώντας στο συνέδριο του CDU στο Αμβούργο, τόνισε την ευγνωμοσύνη της που υπηρέτησε ως επικεφαλής του κόμματος για 18 χρόνια, 13 από αυτά ως καγκελάριος της Γερμανίας.

«Ηταν μεγάλη χαρά για μένα, ήταν τιμή μου» είπε, σε μία πανηγυρική υποδοχή που διήρκεσε σχεδόν 10 λεπτά, κάνοντας μεγάλη προσπάθεια να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Κάποιοι από τους αντιπρόσωπους, ωστόσο, δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν και το χειροκρότημα τους συνοδευόταν από δάκρυα.

«Το CDU το 2018 δεν πρέπει να κοιτάξει πίσω, πρέπει να κοιτάξει μπροστά, με νέους ανθρώπους… αλλά με ίδιες αξίες», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Reuters.

VIDEO: CDU delegates, some with tears in their eyes, applauded German Chancellor Angela #Merkel at a party conference in Hamburg as the veteran leader prepared to hand over the reins of her Christian Democratic Union after nearly two decades #CDUbpt18 pic.twitter.com/nsFZrATi6f