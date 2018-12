Η Βρετανία μπορεί ελεύθερα να ανακαλέσει μονομερώς το Brexit

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Βρετανία μπορεί να ανακαλέσει μονομερώς την κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Brexit.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί ελεύθερα να ανακαλέσει μονομερώς τη γνωστοποίηση της πρόθεσης του για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση», σημειώνεται στην απόφαση, όπως μεταδίδει το Reuters.

Είχε προηγηθεί πριν από λίγες ημέρες η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του δικαστηρίου, που σημείωνε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να ακυρώσει το Brexit, χωρίς να ζητήσει άδεια από τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

#ECJ: UK is free to unilaterally revoke the notification of its intention to withdraw from the EU – Case C-621/18 Wightman #Brexit pic.twitter.com/KUOI2eQ48C