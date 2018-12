Μέι καλεί Μέρκελ για βοήθεια και αλλαγές στη συμφωνία του Brexit

Την υποστήριξη της Γερμανίδας καγκελαρίου θα αναζητήσει η Βρετανίδα πρωθυπουργός για αλλαγές στη συμφωνία του Brexit, κάνοντας μία προσπάθεια της τελευταίας στιγμής για την αποφυγή μίας «άτακτης» εξόδου από το μπλοκ.

Οπως μεταδίδει το Reuters, λιγότερο από τέσσερις μήνες πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ -στις 29 Μαρτίου 2019-, το Brexit βυθίστηκε σε χάος, μετά την παραδοχή της Μέι ότι οι Βρετανοί βουλευτές δεν θα δέχονταν την τρέχουσα συμφωνία.

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον Ολλανδό ομόλογό της Μαρκ Ρούτε και τη Γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ την Τρίτη, σύμφωνα με την Ντάουνιγκ Στριτ. Την ίδια ώρα, το Brexit θα συζητηθεί στην προγραμματισμένη Σύνοδο της ΕΕ, στις 13-14 Δεκεμβρίου.

Χωρίς συμφωνία, οι επιλογές για την πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου είναι οι εξής:

* Μία συμφωνία της τελευταίας στιγμής, που θα κλειστεί πιθανότατα το 2019.

* Ενα ακόμη δημοψήφισμα για την παραμονή στην ΕΕ ή εκλογές.

* Μία «άτακτη» έξοδος από το μπλοκ, χωρίς συμφωνία.

Το τελικό αποτέλεσμα θα διαμορφώσει την οικονομία της Βρετανίας, ύψους 2,8 τρισ. δολαρίων, θα έχει σοβαρές συνέπειες για την ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και θα καθορίσει εάν το Λονδίνο μπορεί να διατηρήσει τη θέση του ως ενός από τα δύο μεγαλύτερα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά κέντρα.

«Εάν κάνουμε ένα βήμα πίσω, είναι σαφές ότι η Βουλή αντιμετωπίζει ένα πιο θεμελιώδες ερώτημα. Θέλει αυτή η Βουλή να προχωρήσει στο Brexit;» αναρωτήθηκε η Τερέζα Μέι.

«Εάν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με τη συμφωνία της… φοβάμαι ότι ο μόνος δρόμος για να αλλάξει η πολιτική είναι να αλλάξει η πρωθυπουργός και πραγματικά πιστεύω ότι είναι καθήκον της να φύγει», τονίζει ο Συντηρητικός υποστηρικτής του Brexit Steve Baker.

Μία πρόταση μομφής ενεργοποιείται εάν 48 βουλευτές του κόμματός της στείλουν επιστολές στην αποκαλούμενη «επιτροπή 1922», ζητώντας άρση εμπιστοσύνης.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, ο Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ δήλωσε «έκπληκτος» που η Βρετανίδα Πρωθυπουργός δεν κατάφερε να περάσει το πακέτο που συμφώνησε με την ΕΕ τον περασμένο μήνα στο βρετανικό κοινοβούλιο.

«Εχουμε μία κοινή αποφασιστικότητα να κάνουμε τα πάντα για να μη βρεθούμε σε μία κατάσταση μία μέρα που θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το backstop (τον εναλλακτικό μηχανισμό ασφαλείας για τα ιρλανδικά σύνορα), αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε. Είναι απαραίτητο για τη συνάφεια αυτών που έχουμε συμφωνήσει. Είναι απαραίτητο για τη Βρετανία και είναι απαραίτητο για την Ιρλανδία. Δεν θα μείνει μόνη της ποτέ η Ιρλανδία».

«Θα συναντήσω την Τερέζα Μέι το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Παραμένω πεπεισμένος ότι η συμφωνία του Brexit που έχουμε είναι η καλύτερη -και η μόνη- δυνατή», σημειώνει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μήνυμά του στο Twitter. Προσθέτει ότι «δεν υπάρχει περιθώριο για επαναδιαπραγμάτευση, αλλά είναι πιθανές περαιτέρω διευκρινίσεις».

I will meet @theresa_may this evening in Brussels. I remain convinced that the #Brexit deal we have is the best - and only - deal possible. There is no room for renegotiation, but further clarifications are possible.