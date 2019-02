Απάντηση Μοσκοβισί στον Παπαδημούλη για την υπόθεση «Cum EX»

Στα κράτη-μέλη πετάει, ουσιαστικά, «το μπαλάκι» για την αντιμετώπιση της φοροαπάτης, που στοιχίζει δισεκατομμύρια ευρώ στους πολίτες και τις ευρωπαϊκές οικονομίες, η Κομισιόν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Με απάντηση που έδωσε ο αρμόδιος Επίτροπος Οικονομικών, Νομισματικών Υποθέσεων και Φορολογίας, Πιερ Μοσκοβισί, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, για το σκάνδαλο φοροαποφυγής «Cum EX», η Κομισιόν «νίπτει τας χείρας της» για τη σκανδαλώδη υπόθεση φοροαπάτης ύψους 55 δισ. ευρώ «CumExScandal». Στην προκειμένη περίπτωση, οι ευθύνες βαραίνουν τη Γερμανία, όπου ανέκυψε το σκάνδαλο.

Ειδικότερα, ο Π. Μοσκοβισί υποστηρίζει πως «εναπόκειται στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν και να επιβάλλουν τη φορολογική νομοθεσία», πως «τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων διοικητικών κυρώσεων και μέτρων σε περίπτωση παραβιάσεων της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας», και πως «η εφαρμογή και η εποπτεία της φορολογικής νομοθεσίας δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών».

Αναφορικά, πάντως, με τις «κυρώσεις για τις παραβιάσεις των υποχρεώσεων που υπέχουν οι τράπεζες», ο Π. Μοσκοβισίσημειώνει: «Οι κυρώσεις για τις παραβιάσεις των υποχρεώσεων που υπέχουν οι τράπεζες δύνανται να επιβληθούν στα μέλη του διοικητικού τους οργάνου. Η αποτελεσματική επιβολή των κυρώσεων εναπόκειται στις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί ανά πάσα στιγμή να παύσει τα μέλη του διοικητικού οργάνου τραπεζών που τελούν υπό την εποπτεία της».

Στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνιζε: «Σκοπός της απάτης φαίνεται ότι ήταν η απόκρυψη της ταυτότητας των πραγματικών ιδιοκτητών μετοχών μέσω ανταλλαγής μετοχών με αλλά και χωρίς δικαιώματα μερισμάτων. Αποτέλεσμα ήταν η πρόσβαση στη διεκδίκηση και τελικά η καταβολή πολλαπλής επιστροφής φόρων. Μόνο στην Γερμανία η ζημιά υπολογίζεται ότι ίσως φτάσει τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η Τράπεζα MapleBank έχει ήδη καταθέσει αίτηση πτώχευσης».

Ακόμη, ζητούσε να μάθει από την Κομισιόν «σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει για να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο φοροαπάτης με την μέθοδο CumEx», και αν «έχει ερευνήσει τις αιτίες και το μέγεθος της ζημιάς». Στα ερωτήματα αυτά η Κομισιόν απέφυγε να απαντήσει.

Ο Δημ. Παπαδημούλης ρωτούσε, επιπλέον, «ποιες ποινές προβλέπονται για περιπτώσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου των εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο τραπεζών, τα οποία είχαν ευθύνη για τη διαμόρφωση των πρακτικών αυτών», και «τι δεν λειτούργησε σωστά στους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, στους οποίους υπόκεινται οι εν λόγω ανταλλαγές μετοχών, και τελικά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν αυτή την πρακτική».

Όσον αφορά τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει η Κομισιόν να προβεί για να καλυφθούν τυχόν νομοθετικά κενά στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ο Επίτροπος Π. Μοσκοβισί δεν έδωσε απάντηση.

Το σκάνδαλο CumEx ήρθε στο φως σε συνέχεια έρευνας των γερμανικών αρχών, που ακολούθησε μεγάλη δημοσιογραφική διακρατική έρευνα (Cumexfiles). Ο Δημ. Παπαδημούλης έφερε το θέμα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε έκτακτη συζήτηση με θέμα «Σκάνδαλο CumEx: Χρηματοοικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο» (Council and Commission Statementon ‘The CumExScandal: financialcrime and the loopholes in the currentlegalframework’).

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του Δημ. Παπαδημούλη για την διεξαγωγή της έκτακτης συζήτησης επί της σκανδαλώδους υπόθεσης CumEx στην Ολομέλεια του Ε/Κ, υποστηρίχθηκε από τις Ευρωομάδες της Αριστεράς, τωνΣοσιαλιστών και των Πρασίνων, και υπερψηφίστηκε με 291 ψήφους υπέρ, 5 ψήφους κατά και 14 αποχές, σε σύνολο 310 ψηφισάντων ευρωβουλευτών.

Μετά τη συζήτηση και επεξεργασία του θέματος, η αρμόδια Επιτροπή ΤΑΧΕ3 έχει δεσμευτεί για την υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος.