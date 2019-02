Tραμπ: Κήρυξε τις ΗΠΑ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης τις ΗΠΑ, ώστε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την κατασκευή του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό.

Όπως μεταδίδει το Reuters, o κ. Τραμπ υποστήριξε πως η απόφαση του θα προκαλέσει νομική διαμάχη, η οποία πιθανότατα θα καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

«Θα βάλουμε την υπογραφή σήμερα και είναι κάτι σπουδαίο» σημείωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

Η κατάσταση εθνικής ανάγκης, εφόσον δεν την μπλοκάρει το Κογκρέσο, θα επιτρέψει στον Τραμπ να αντλήσει πόρους για την κατασκευή του τείχους από κονδύλια που προορίζονταν για άλλους σκοπούς.

Το αίτημα του Αμερικανού προέδρου για χρηματοδότηση $5,7 δισ. για την κατασκευή του τείχους και η άρνηση των Δημοκρατικών του Κογκρέσου να την εγκρίνουν, οδήγησε σε ένα «λουκέτο» 35 ημερών σε υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

President Trump is "going to be signing a national emergency," and says "it's been signed many times before, by many presidents. There's rarely been a problem. They sign it... nobody cares." pic.twitter.com/yFKDtq3mb4