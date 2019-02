Τραμπ: Ο Κιμ θέλει να κάνει κάτι σπουδαίο

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι η Βόρεια Κορέα μπορεί να ακμάσει σαν το Βιετνάμ αν εγκαταλείψει τα προγράμματά της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, λίγες ώρες πριν δει τον «φίλο του», τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, στο Ανόι, όπου πρόκειται να γίνει η δεύτερη συνάντηση κορυφής των δύο κρατών.

«Το Βιετνάμ ακμάζει όπως ελάχιστες άλλες χώρες στη γη. Η Βόρεια Κορέα θα κάνει το ίδιο, και πολύ γρήγορα, αν αποπυρηνικοποιηθεί», υποστήριξε ο Τραμπ μέσω Twitter. «Οι δυνατότητες είναι τρομερές, μια μεγάλη ευκαιρία, όπως σχεδόν καμία άλλη στην ιστορία, για τον φίλο μου Κιμ Γιονγκ Ουν», έγραψε, προσθέτοντας πως «θα το μάθουμε σχετικά σύντομα».

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting!