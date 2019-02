Tραμπ: Εξαιρετική η συνάντηση με τον Κιμ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, λέγοντας πως θα συνεχίσουν τον διάλογο την Πέμπτη.

«Εξαιρετική συνάντηση και δείπνο απόψε στο Βιετνάμ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας. Πολύ καλός διάλογος. Συνεχίζεται αύριο!» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν την Πέμπτη κατ' ιδίαν συνάντηση 45 λεπτών, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης θα υπογράψουν συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε γύρω στις 13:15 (ώρα Ελλάδος) από το ξενοδοχείο του, προκειμένου να μεταβεί στο σημείο συνάντησης, το ξενοδοχείο Metropole, όπου στις 18:30 (13:30 ώρα Ελλάδος), οι δύο ηγέτες βρέθηκαν τετ α τετ, για δεύτερη φορά, μετά την πρώτη ιστορική συνάντησή τους τον Ιούνιο του 2018 στη Σιγκαπούρη.



Οι δύο άνδρες χαιρετήθηκαν με μία χειραψία και χαμογέλασαν ελαφρώς μπροστά από τις σημαίες των κρατών τους.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει πως οι συνομιλίες θα είναι πολύ επιτυχημένες, τονίζοντας πως «δεν θα υποχωρήσει στο θέμα της αποπυρηνικοποίησης». Ερωτηθείς αν θα κηρύξει επισήμως το τέλος του Πολέμου της Κορέας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Θα δούμε».

Great meetings and dinner tonight in Vietnam with Kim Jong Un of North Korea. Very good dialogue. Resuming tomorrow!

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS