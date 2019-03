Ρυμουλκείται σε ασφαλές λιμάνι το κρουαζιερόπλοιο Viking Sky

Το κρουαζιερόπλοιο Viking Sky που υπέστη μηχανική βλάβη χθες, Σάββατο, σε επικίνδυνα νερά στα ανοιχτά της Νορβηγίας, φαίνεται πως κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα μετά την επαναλειτουργία τριών μηχανών του και πλέον ρυμουλκείται προς ένα ασφαλές λιμάνι, ενώ τα συνεργεία διάσωσης διέκοψαν για λίγο τη θεαματική μεταφορά με ελικόπτερο των 1.373 επιβατών.

Κατά τη διάρκεια των ελιγμών για τη ρυμούλκηση του πλοίου, οι ομάδες διάσωσης αποφάσισαν μια παύση των επιχειρήσεων, οι οποίες επέτρεψαν τη μεταφορά 479 ανθρώπων με ελικόπτερα από τη γέφυρα του Viking Sky στη στεριά, σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB.

Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, μετά μια μηχανική βλάβη, κι ενώ εκείνη την ώρα έπλεε υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες σε μια περιοχή με επικίνδυνα νερά και πλήθος υφάλων στα ανοιχτά της περιοχής Μέρε ογκ Ρομσντάλ (στη δυτική Νορβηγία).

Mετά την επαναλειτουργία μιας από τις μηχανές του, το κρουαζιερόπλοιο κατάφερε να σταθεροποιηθεί ρίχνοντας άγκυρα σε περιοχή σχεδόν δύο χιλιόμετρα από την παραλία και οι αρχές ξεκίνησαν μια μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης του πλοίου και μεταφοράς των επιβατών με πέντε ελικόπτερα.

"Τρεις από τις τέσσερις μηχανές του πλοίου λειτουργούν, συνεπώς το πλοίο μπορεί να κινηθεί μόνο του", δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κέντρου Διάσωσης για τη νότια Νορβηγία Περ Φιέλντ.

Εντυπωσιακές εικόνες που ελήφθησαν από το εσωτερικό του Viking Sky δείχνουν ότι το πλοίο έπαιρνε κλίση πολύ γρήγορα: έπιπλα και τα φυτά γλιστρούσαν ελεύθερα από τη μια πλευρά στην άλλη, ενώ φώτα και διακοσμητικά από την οροφή έπεφταν πάνω στους επιβάτες που προσπαθούσαν να μείνουν ψύχραιμοι.

Σε άλλο βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, διακρίνονται δεκάδες επιβάτες, και εκεί ψύχραιμοι, να κάθονται και να περιμένουν φορώντας σωσίβια γιλέκα. "Περιμένουμε ακόμη το ελικόπτερο για να φύγουμε. Αυτό θέλει πολύ χρόνο", λέει ο Ράιαν Φλιν που τράβηξε τις φωτογραφίες αυτές.

Μετά την επαναλειτουργία τριών από τους τέσσερις κινητήρες του, το πλοίο απομακρύνθηκε από τις ακτές σήμερα το πρωί και ρυμουλκείται από δύο ρυμουλκά, το ένα μπροστά και το άλλο πίσω, για το λιμάνι του Μόλντε, σχεδόν 80 χλμ. από εκεί. Σύμφωνα με τους διασώστες, το κρουαζιερόπλοιο πρέπει να διανύσει σχεδόν 60 χλμ. πριν συναντήσει ήρεμα νερά.

"Τώρα έχουμε διακοπή της επιχείρησης εκκένωσης του πλοίου", δήλωσε εκπρόσωπος του Κέντρου Διάσωσης για τη νότια Νορβηγία. "Ο καπετάνιος ζήτησε να μην γίνει καμιά μεταφορά όσο το πλοίο ρυμουλκείται. Μόλις ολοκληρωθεί η ρυμούλκηση, ο καπετάνιος θα εκτιμήσει την κατάσταση" για τυχόν επανάληψη της επιχείρησης μεταφοράς, πρόσθεσε.

Κάθε ελικόπτερο μετέφερε σχεδόν 15 ανθρώπους. "Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για τη μεταφορά τους", εξήγησε ο συντονιστής των ομάδων διάσωσης Γιαν 'Ορνε Ντίρνες σε συνέντευξη Τύπου. "Το γεγονός ότι είναι ηλικιωμένοι είναι μια τεράστια πρόκληση", είπε.

Οι επιχειρήσεις έγιναν πιο δύσκολες λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, με κύματα 6 μέτρων, αλλά και λόγω της προχωρημένης ηλικίας πολλών εκ των επιβατών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι περισσότεροι επιβάτες είναι Βρετανοί και Αμερικανοί. 'Οσοι μεταφέρθηκαν με το ελικόπτερο οδηγήθηκαν σε κέντρο υποδοχής στην ηπειρωτική χώρα. "Η καλύτερη λέξη, φαντάζομαι που μπορώ να πω είναι "σουρεαλιστικό", είπε ένας από τους διασωθέντες επιβάτες, ο Ρόντνεϊ Χόργκεν, για να περιγράψει αυτά που έζησε μέσα στο πλοίο. Μιλώντας για την περιπέτεια αυτή που του θύμισε το ναυάγιο του Τιτανικού, περιέγραψε πώς ένα τεράστιο κύμα έσπασε ένα γυάλινο τοίχωμα και έφθασε στο εσωτερικό του πλοίου.

"Αυτό πήρε μαζί του τραπέζια, καρέκλες, σπασμένα τζάμια, όπως και 20 με 30 επιβάτες που ήταν μπροστά μου. Εγώ στεκόμουν όρθιος, η γυναίκα μου καθόταν μπροστά μου και ξαφνικά, ούτε εκείνη δεν ήταν πια εκεί. Σκέφτηκα ότι είχε έρθει το τέλος", δήλωσε αναστατωμένος στο τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Οι νοσοκομειακές αρχές ανέφεραν ότι χθες βράδυ δέχτηκαν δέκα ανθρώπους: έξι γυναίκες και τέσσερις άντρες. Τρεις από αυτές, μια 90χρονη και δύο 70χρονες φέρουν σοβαρά κατάγματα.

Η Δανία ανακοίνωσε την αποστολή ελικοπτέρου για να παράσχει βοήθεια στις νορβηγικές ομάδες διάσωσης στο νότο της χώρας.

Το Viking Sky, το οποίο διαχειρίζεται η νορβηγική εταιρία Viking Ocean Cruises, είναι ένα σύγχρονο πλοίο που άρχισε να ταξιδεύει το 2017 και μπορεί να μεταφέρει 930 επιβάτες. Αναχώρησε από το Τρόμσο (βόρεια) και έπρεπε να πάει στο Σταβάνγκερ (νοτιοδυτικά) όταν υπέστη τη βλάβη.

Η ναυσιπλοΐα είναι δύσκολη σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή, γνωστή ως Hustadvika, σε τέτοιο βαθμό που οι νορβηγικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κατασκευής σήραγγας για πλοία μέσα σε βουνό της παραλίας, προκειμένου να αποφευχθεί η διέλευση από την ανοικτή θάλασσα.

Το σχέδιο, για τα μικρότερα σκάφη, βρίσκεται επί του παρόντος σε νεκρό σημείο λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Ήδη στην εποχή τους, οι Βίκινγκς, αν και σπουδαίοι θαλασσοπόροι, δίσταζαν να ταξιδέψουν σε αυτά τα νερά και προτιμούσαν να ανεβάσουν και να μεταφέρουν από το ένα φιορδ στο άλλο τα πλοία τους δια ξηράς.

Το Σάββατο, οι ομάδες διάσωσης έσπευσαν να βοηθήσουν ένα άλλο πλοίο, το οποίο επίσης υπέστη μηχανική βλάβη στην ίδια περιοχή.

Τα εννέα μέλη του πληρώματος του Hagland Captain χρειάστηκε να πέσουν στη θάλασσα φορώντας σωσίβια για να διευκολύνουν τη μεταφορά του με ελικόπτερο καθώς το πλοίο τους είχε πάρει μεγάλη κλίση.

A Helicopter View The Viking Sky cruise ship off the coast of Norway. The vessel has been able to restart one of the engines and is now anchored two kilometres from land.

A Little Over 800 Passengers Still To Be Evacuated.#vikingsky#cruise pic.twitter.com/9YJZBZQGqG