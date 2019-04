ΗΠΑ: Κλήσεις σε Deutsche Bank και άλλες τράπεζες για τα δάνεια του Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί στην Βουλή των Αντιπροσώπων εξέδωσαν χθες μία κλήση προς την γερμανική τράπεζα Deutsche Bank ζητώντας στοιχεία για τα οικονομικά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνοντας τις ενέργειες τους, στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούν με σημείο ενδιαφέροντος τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με το “Politico.”

Παράλληλα με την έκδοση της κλήσης προς την αναφερόμενη τράπεζα, οι Δημοκρατικοί κλήτευσαν κι άλλες τράπεζες. Μεταξύ αυτών την JPMorgan Chase, την Bank of America, αλλά και την Citigroup, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο “ξεπλύματος” χρημάτων από την Ρωσία. Η έκδοση των κλήσεων ήρθε πρώτα στο φως της δημοσιότητας, από την εφημερίδα “The New York Times.”

Οι Επιτροπές για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξέδωσαν τις κλήσεις, αναμένεται ότι θα προχωρήσουν και στην έκδοση νέων κλήσεων με στόχο τα οικονομικά του προέδρου Τραμπ, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως δήλωσαν βοηθοί των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.

Οι Δημοκρατικοί ενισχύουν το πλαίσιο των συντονισμένων ερευνών τους για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τραμπ, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης προετοιμάζεται για την μεθαυριανή δημοσιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας του ειδικού ανακριτή με εισαγγελικά καθήκοντα Ρόμπερτ Μάλερ, αναφορικά με την υπόθεση εμπλοκής της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

“Στο πλαίσιο της εποπτικής δικαιοδοσίας και της έρευνας που έχει εγκριθεί για ισχυρισμούς που είναι σχετικοί με την άσκηση ξένης επιρροής στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ, η Επιτροπή για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών εξέδωσε κλήσεις προς οικονομικούς φορείς και σε συντονισμό με την Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών, μία φιλική κλήση προς την Deutsche Bank, η οποία συνεργάζεται με τις επιτροπές,” δήλωσε ο Δημοκρατικός Άνταμ Σιφ που είναι πρόεδρος στην Επιτροπή για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών. “Προσβλέπουμε στην συνεχιζόμενη συνεργασία και συμμόρφωσή τους,” πρόσθεσε.

Η έκδοση των κλήσεων αποτελεί την τελευταία ένδειξη ότι οι Δημοκρατικοί στην Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν περάσει την “κόκκινη γραμμή,” που έχει καθορίσει ο πρόεδρος Τραμπ για έρευνες γύρω από τα οικονομικά του.

Οι δικηγόροι του προέδρου Τραμπ έχουν περάσει στην αντεπίθεση, προειδοποιώντας την λογιστική εταιρία Mazars USA να μην συμμορφωθεί με την κλήση που έχει λάβει από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας στην Βουλή των Αντιπροσώπων, αναφορικά με την παράδοση στοιχείων για τα οικονομικά του προέδρου Τραμπ.

Η Deutsche Bank είναι εδώ και καιρό ένας στόχος υψηλής αξίας για τους Δημοκρατικούς, καθώς η τράπεζα έχει δανείσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ στην διάρκεια των χρόνων που πέρασαν για την χρηματοδότηση των μεσιτικών δραστηριοτήτων του.

Παράλληλα, η ίδια τράπεζα διερευνάται για τον ρόλο που πιθανώς είχε στο “ξέπλυμα” μαύρου χρήματος, από την Ρωσία.

Οι Δημοκρατικοί θέλουν να μάθουν αν η Ρωσία είχε κάποιον τρόπο άσκησης οικονομικών πιέσεων στον Τραμπ μέσω της Deutsche Bank, αλλά κι άλλων δανειοδοτήσεων που είχε λάβει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Δημοκρατική Μαξίν Γουότερς, που προεδρεύει στην Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών, τόνισε χθες σε δήλωσή της, ότι η πιθανή χρήση του αμερικανικού οικονομικού συστήματος για παράνομους σκοπούς είναι “μία πολύ σοβαρή ανησυχία.”

“Η Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών διερευνά τα ζητήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένου και του αν υπήρξε εμπλοκή του προέδρου ή των συνεργατών του, όσο πιο εξονυχιστικά γίνεται στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της, ενώ θα ακολουθήσουμε τα γεγονότα όπου κι αν αυτά μας οδηγήσουν,” είπε χαρακτηριστικά η ίδια.

Οι Ρεπουμπλικάνοι -όπως ήταν αναμενόμενο- άσκησαν κριτική στους Δημοκρατικούς για την έκδοση των κλήσεων χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις ως “εξορμήσεις με κομματικά χαρακτηριστικά,” που έχουν ως στόχο να προκαλέσουν πολιτικό πλήγμα στον Τραμπ, αλλά και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Οι συνάδελφοί μου ξεπέρασαν το περιθώριο και συνεχίζουν να πολιτικοποιούν την τραπεζική βιομηχανία, ενώ έχουν δρομολογήσει εξελίξεις κομματικών σκοπιμοτήτων,” δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος Πάτρικ ΜακΧένρι, που είναι ηγετικό στέλεχος στην Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων. “Αυτά όλα συμβαίνουν, ενώ αγνοούμε τα ζητήματα του αμερικανικού λαού στα οποία θα έπρεπε να έχει επικεντρώσει την προσοχή της, η επιτροπή μας. Ως Ρεπουμπλικάνοι έχουμε πολλές φορές εκφράσει την επιθυμία μας να συνεργαστούμε σε δικομματικό επίπεδο, αλλά οι ενέργειες που γίνονται υπαγορεύονται μονομερώς, από πολιτική ατζέντα,” παρατήρησε ο ίδιος.

Η Deutsche Bank από την πλευρά της δήλωσε ότι βρίσκεται σε “έναν παραγωγικό διάλογο με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, αλλά και την Επιτροπή για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών προς όλες τις εξουσιοδοτημένες έρευνες, κατά τρόπο που είναι σύμφωνος με τις νομικές μας υποχρεώσεις,” δήλωσε η τράπεζα.